"Toată lumea e încântată". Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 - Antena Sport

Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat că va avea nevoie de timp pentru a se adapta noului monopost Red Bull pentru sezonul 2026, în tentativa de a câştiga o nouă coroană mondială, scrie DPA.
Serie de patru titluri mondiale consecutive a olandezului a fost întreruptă în sezonul trecut în cursa finală de la Abu Dhabi, în care britanicul Lando Norris a cucerit primul său titlu mondial la piloţi.
Ce a spus Max Verstappen la prezentarea noului monopost Red Bull
În mijlocul unei serii de noi reglementări, Red Bull se îndreaptă spre sezonul 2026 cu provocarea suplimentară de a produce propriile unităţi de putere în parteneriat cu Ford. Prezent la un evenimentul de lansare a noului monopost, la Detroit, Verstappen a recunoscut că a trebuit să se adapteze la noile modificări.
“Totul este încă puţin necunoscut. Este o schimbare foarte mare cu motorul, dimensiunea maşinii s-a schimbat. Pentru piloţi, va dura puţin timp adaptarea şi de aceea este foarte important în zilele de testare să facem multe tururi“, a spus Max.
În finalul sezonului trecut, Verstappen a reuşit să anuleze un deficit de peste 100 de puncte în lupta pentru titlul mondial şi speră să continue pe acest impuls: “Întotdeauna este mai bine să ai un astfel de final. Motivaţia este foarte mare, toată lumea este foarte încântată să înceapă acest nou capitol“.
Noul sezon va începe pe 8 martie la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei. Înainte de acesta, echipele vor putea participa la trei sesiuni de teste oficiale, începând cu perioada 26-30 ianuarie, la Barcelona.
- Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier
- Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile
- Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu
- Noile reguli. Dimensiuni și greutate reduse. Analiza lui Adrian Georgescu
- Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1