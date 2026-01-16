"Toată lumea e încântată". Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 - Antena Sport

Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat că va avea nevoie de timp pentru a se adapta noului monopost Red Bull pentru sezonul 2026, în tentativa de a câştiga o nouă coroană mondială, scrie DPA.

Serie de patru titluri mondiale consecutive a olandezului a fost întreruptă în sezonul trecut în cursa finală de la Abu Dhabi, în care britanicul Lando Norris a cucerit primul său titlu mondial la piloţi.

Ce a spus Max Verstappen la prezentarea noului monopost Red Bull

În mijlocul unei serii de noi reglementări, Red Bull se îndreaptă spre sezonul 2026 cu provocarea suplimentară de a produce propriile unităţi de putere în parteneriat cu Ford. Prezent la un evenimentul de lansare a noului monopost, la Detroit, Verstappen a recunoscut că a trebuit să se adapteze la noile modificări.

“Totul este încă puţin necunoscut. Este o schimbare foarte mare cu motorul, dimensiunea maşinii s-a schimbat. Pentru piloţi, va dura puţin timp adaptarea şi de aceea este foarte important în zilele de testare să facem multe tururi“, a spus Max.

În finalul sezonului trecut, Verstappen a reuşit să anuleze un deficit de peste 100 de puncte în lupta pentru titlul mondial şi speră să continue pe acest impuls: “Întotdeauna este mai bine să ai un astfel de final. Motivaţia este foarte mare, toată lumea este foarte încântată să înceapă acest nou capitol“.