Gestul uriaş al lui Florin Tănase, în Botoşani – FCSB 3-2: “Îl asigur de tot respectul meu”

Florin Tănase (31 de ani) a făcut un gest mai rar întâlnit pe terenul de fotbal, în timpul meciului Botoşani – FCSB 3-2. Atacantul roş-albaştrilor i-a atras atenţia arbitrului George Roman că o intrare ce părea foarte dură a lui Enriko Papa nu a avut intensitate pentru ca jucătorul gazdelor să primească un al doilea cartonaş galben.

Tănase l-a salvat de eliminare pe adversarul său, în contextul în care arbitrul părea că îi va acorda un nou avertisment pentru albanezul de 33 de ani. Gestul internaţionalului român a fost dezvăluit chiar de patronul moldovenilor, Valeriu Iftime.

Gestul uriaş al lui Florin Tănase, în Botoşani – FCSB 3-2

“Florin Tănase de la FCSB l-a scapat de eliminare pe Enriko Papa de la mine din echipă. Eu am aflat de acest lucru după meci de la jucătorul meu. Pe această cale vreau să îi mulțumesc public lui Florin Tănase că a fost un jucător, dar în primul rând a fost un om de mare, mare caracter. Rar mai întâlnești un asemenea adversar. A pus fair-play-ul înainte de interesul echipei sale.

Papa de la mine a făcut o alunecare, care în prima fază a părut un atac foarte grosolan. Însă, Florin Tănase s-a ridicat de pe gazon și i-a spus imediat arbitrului că Papa nu l-a atins. Din tribune mie mi-a fost foarte teamă că arbitrul o să îi dea și pe cel de-al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. Dar uitați ce caracter a putut să aibă Florin Tănase.

Îl asigur de tot respectul meu. Iar el va rămâne pentru totdeauna fotbalistul de la FCSB pe care eu îl voi avea toată viața la inimă. Putea să se văicărească și să se facă un adevărat circ pe gazon, că