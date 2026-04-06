Vinicius, anunț despre viitorul lui la Real Madrid: „Am încrederea președintelui Perez”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 16:07

Vinicius, în timpul unei conferințe de presă la Real Madrid/ Profimedia

Vinicius (25 de ani) a făcut anunțul despre viitorul lui la Real Madrid. Starul brazilian a dezvăluit că urmează să semneze prelungirea contractului cu „galacticii”.

Vinicius a decis, în cele din urmă, să continue la Real Madrid deși au apărut zvonuri legate de o posibilă plecare a sa, la finalul sezonului. Actuala înțelegere a starului brazilian cu formația de pe Bernabeu va expira în 2027.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Bayern, din sferturile Champions League, Vinicius a oferit ultimele detalii despre viitorul său la Real Madrid. Acesta a declarat că va veni momentul în care va semna prelungirea contractului.

De asemenea, Vinicius a transmis că negocierile privind prelungirea au decurs normal, fiind convins că are parte de toată încrederea din partea președintelui Florentino Perez.

„La momentul potrivit, voi reînnoi și voi sta aici mult timp. Amintiți-vă că Real Madrid este clubul visurilor mele.

Mai am un an de contract, dar sunt foarte calm la discuții. Am încrederea președintelui Florentino Perez.

De asemenea, am o legătură specială cu Arbeloa așa cum am avut-o cu Ancelotti… El mi-a spus întotdeauna clar ce vrea de la mine. Întotdeauna am dat tot ce am putut și voi continua”, a declarat Vinicius, citat de Fabrizio Romano.

Vinicius este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Real Madrid. În cele 44 de meciuri bifate în acest sezon, brazilianul a reușit să marcheze 17 goluri și să ofere 13 pase decisive.

