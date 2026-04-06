Vinicius, anunț despre viitorul lui la Real Madrid: „Am încrederea președintelui Perez”

Vinicius, în timpul unei conferințe de presă la Real Madrid/ Profimedia

Vinicius (25 de ani) a făcut anunțul despre viitorul lui la Real Madrid. Starul brazilian a dezvăluit că urmează să semneze prelungirea contractului cu „galacticii”.

Vinicius a decis, în cele din urmă, să continue la Real Madrid deși au apărut zvonuri legate de o posibilă plecare a sa, la finalul sezonului. Actuala înțelegere a starului brazilian cu formația de pe Bernabeu va expira în 2027.

Vinicius, anunț despre viitorul lui la Real Madrid

La conferința de presă premergătoare partidei cu Bayern, din sferturile Champions League, Vinicius a oferit ultimele detalii despre viitorul său la Real Madrid. Acesta a declarat că va veni momentul în care va semna prelungirea contractului.

De asemenea, Vinicius a transmis că negocierile privind prelungirea au decurs normal, fiind convins că are parte de toată încrederea din partea președintelui Florentino Perez.

„La momentul potrivit, voi reînnoi și voi sta aici mult timp. Amintiți-vă că Real Madrid este clubul visurilor mele.