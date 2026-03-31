Tatăl lui Max Verstappen le dă emoţii fanilor Formulei 1: “Sunt îngrijorat”

Max Verstappen, de patru ori campion mondial în Formula 1, pare că este tot mai aproape de retragere. Modificările de regulament din sezonul 2026 i-au nemulţumit pe piloţi, iar unul dintre cei mai vocali este pilotul celor de la Red Bull.

Olandezul a susţinut în mai multe rânduri în debutul acestui sezon că noul regulament este “anti-curse” şi că Formula 1 s-a transformat în “Formula E pe steroizi” şi în “Mario Kart”.

Jos Verstappen, îngrijorat din cauza situaţiei lui Max: “Cu siguranţă nu se bucură”

După cursa de la Suzuka, în care Verstappen a încheiat pe locul 8, presa din Olanda a venit cu o veste-şoc. Pilotul lui Red Bull ia în calcul retragerea din Marele Circ la finalul sezonului.

Jos Verstappen, tatăl campionului mondial, a recunoscut că este îngrijorat în privinţa viitorului fiului său şi că se teme că Max îşi va pierde motivaţia, dacă lucrurile nu se vor îmbunătăţi:

“Ţi se spune că trebuie să te obişnuieşti, dar Max cu siguranţă nu se bucură de asta. Bineînţeles, el va încerca să dea totul. Asta e altă discuţie. Face tot posibilul ca Red Bull să fie competitivă, dar aceste monoposturi nu reprezintă o provocare pentru el.