Home | Formula 1 | Tatăl lui Max Verstappen le dă emoţii fanilor Formulei 1: “Sunt îngrijorat”

Alex Masgras Publicat: 31 martie 2026, 15:26

Comentarii
Max Verstappen / Profimedia

Max Verstappen, de patru ori campion mondial în Formula 1, pare că este tot mai aproape de retragere. Modificările de regulament din sezonul 2026 i-au nemulţumit pe piloţi, iar unul dintre cei mai vocali este pilotul celor de la Red Bull.

Olandezul a susţinut în mai multe rânduri în debutul acestui sezon că noul regulament este “anti-curse” şi că Formula 1 s-a transformat în “Formula E pe steroizi” şi în “Mario Kart”.

Jos Verstappen, îngrijorat din cauza situaţiei lui Max: “Cu siguranţă nu se bucură”

După cursa de la Suzuka, în care Verstappen a încheiat pe locul 8, presa din Olanda a venit cu o veste-şoc. Pilotul lui Red Bull ia în calcul retragerea din Marele Circ la finalul sezonului.

Jos Verstappen, tatăl campionului mondial, a recunoscut că este îngrijorat în privinţa viitorului fiului său şi că se teme că Max îşi va pierde motivaţia, dacă lucrurile nu se vor îmbunătăţi:

“Ţi se spune că trebuie să te obişnuieşti, dar Max cu siguranţă nu se bucură de asta. Bineînţeles, el va încerca să dea totul. Asta e altă discuţie. Face tot posibilul ca Red Bull să fie competitivă, dar aceste monoposturi nu reprezintă o provocare pentru el.

Sincer să fiu, sunt îngrijorat că Max îşi va pierde motivaţia. El obişnuia să spună că a pilota un monopost de Formula 1 reprezintă cel mai tare lucru din lume, dar acum sunt pesimist. Mi-ar plăcea să spun că nu e cazul, dar văd cum acest aspect poate deveni o problemă în privinţa viitorului său”, a declarat Jos Verstappen, potrivit planetF1.com.

După primele trei etape ale sezonului, Max Verstappen se află abia pe locul 9, cu 12 puncte.

Formula 1 va lua o pauză forţată din cauza războiului din Orientul Mijlociu, cursele din Bahrain şi Arabia Saudită fiind anulate. Astfel, următoarea cursă este programată pe 3 mai, atunci când va avea loc Marele Premiu de la Miami.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
