S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică - Antena Sport

Edi Iordănescu şi Legia Varşovia au rupt contractul de comun acord pe 31 octombrie 2025, a doua zi după ce echipa era eliminată dramatic din Cupa Poloniei, după prelungiri, 1-2 cu Pogon Szczecin.
La acel moment, Legia, echipa la care fostul selecţioner ajunsese în luna iunie 2025, era pe locul 10, cu 16 puncte acumulate. Pentru că situaţia părea una dramatică, cele două părţi şi-au strâns mâna şi au existat voci în Polonia care dădeau vina pe lipsa de valoare a antrenorului de 47 de ani.
Legia a ajuns la retrogradare, după plecarea lui Edi Iordănescu
Dar ce s-a întâmplat ulterior la club i-a contrazis. Legia a ajuns la retrogradare, o situaţie critică pentru cel mai titrat club din istoria Poloniei, cu 15 campionate şi 21 de Cupe ale Poloniei în palmares.
De la despărţirea de Edi, echipa de pe “Stadion Wojska Polskiego” a căzut de pe 10 pe 17, loc retrogradabil, fiind la un singur punct de lanterna roşie, Termalica, dar şi la o singură lungime de salvare.
Situaţia în care se află Legia este una ruşinoasă, dacă ţinem cont că vorbim despre singurul club din Polonia care nu a retrogradat din prima ligă, de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.
De la despărţirea de Edi, Legia a disputat nouă meciuri în campionat şi nu a obţinut nicio victorie, adunând doar 5 puncte! Singurul succes venit e cel din Conference League, 4-1 cu Lincoln Red Imps, care nu i-a ajutat însă pe leşi să prindă play-off-ul pentru optimi.
Inaki Astiz şi Marek Papszun, cei care i-au urmat lui Edi Iordănescu, nu au reuşit astfel să schimbe ceva la clubul din Varşovia.
Transferuri peste capul lui Edi Iordănescu
Pe timpul mandatului la Legia, se pare că Edi Iordănescu nu a avut niciun cuvânt de spus în ceea ce privește transferurile. Jucătorii ceruți de Edi nu au fost achiziționați, ba, mai mult, clubul a vândut jucători de 17 milioane de euro, fără ca antrenorul să fie întrebat sau să i se aducă ceva în loc.
Deciziile luate de conducerea celor de la Legia, peste capul antrenorului, l-au făcut pe Iordănescu să ceară rezilierea contractului, după numai câteva etape.
Edi Iordănescu, dorit la naţionala României
Acum, Edi Iordănescu este liber de contract, motiv pentru care Federaţia Română de Fotbal îl are pe listă în cazul în care starea de sănătate a lui Mircea Lucescu nu se va îmbunătăţi înainte de barajul cu Turcia, de pe 26 martie.
Rămâne de văzut însă dacă cel care ne-a dus la Euro 2024, unde am câştigat grupa cu Belgia, Slovacia şi Ucraina, va accepta să revină într-un timp atât de scurt pentru a obţine o nouă performanţă spectaculoasă alături de Generaţia de Suflet.
