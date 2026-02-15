S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică - Antena Sport

Edi Iordănescu şi Legia Varşovia au rupt contractul de comun acord pe 31 octombrie 2025, a doua zi după ce echipa era eliminată dramatic din Cupa Poloniei, după prelungiri, 1-2 cu Pogon Szczecin.

La acel moment, Legia, echipa la care fostul selecţioner ajunsese în luna iunie 2025, era pe locul 10, cu 16 puncte acumulate. Pentru că situaţia părea una dramatică, cele două părţi şi-au strâns mâna şi au existat voci în Polonia care dădeau vina pe lipsa de valoare a antrenorului de 47 de ani.

Legia a ajuns la retrogradare, după plecarea lui Edi Iordănescu

Dar ce s-a întâmplat ulterior la club i-a contrazis. Legia a ajuns la retrogradare, o situaţie critică pentru cel mai titrat club din istoria Poloniei, cu 15 campionate şi 21 de Cupe ale Poloniei în palmares.

De la despărţirea de Edi, echipa de pe “Stadion Wojska Polskiego” a căzut de pe 10 pe 17, loc retrogradabil, fiind la un singur punct de lanterna roşie, Termalica, dar şi la o singură lungime de salvare.

Situaţia în care se află Legia este una ruşinoasă, dacă ţinem cont că vorbim despre singurul club din Polonia care nu a retrogradat din prima ligă, de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.