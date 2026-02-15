După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: "Excelent" - Antena Sport

După ce a fost criticat de mai multe nume mari din Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. “Mister” a scos în evidenţă schimbările inspirate realizate de antrenorul român, în derby-ul câştigat de Inter cu Juventus, scor 3-2.

Ilie Dumitrescu a declarat că Cristi Chivu a luat o decizie excelentă în minutul 66, la scorul de 1-1. La momentul respectiv, antrenorul român a decis să renunţe la sistemul cu trei fundaşi centrali şi să atace cu trei atacanţi.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2

Cristi Chivu a decis să-i trimită în teren pe Pio Esposito şi pe Andy Diouf. Atacantul a reuşit să marcheze zece minute mai târziu, din pasa lui Dimarco.

“Reacția lui Chivu a fost excelentă, în minutul 66 renunță la sistemul cu 3 fundași centrali, îl bagă pe Esposito, cu Thuram pe partea laterală. Dimarco e unul dintre cei mai buni jucători, a venit inspirat cu centrarea la golul lui Esposito.

Mai face o mutate inspirată Cristi, îl bagă pe Bonny în locul lui Thuram, post pe post. Zielinski a încercat de multe ori și i-a ieșit. Are personalitate. A încercat mult, deși avea variante de a pasa. El încerca să șuteze, iar în final i-a ieșit“, a declarat Ilie Dumitrescu, despre Cristi Chivu, conform digisport.ro, după Inter – Juventus 3-2.