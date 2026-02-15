Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: "Excelent" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: “Excelent”

După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: “Excelent”

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 12:55

Comentarii
După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: Excelent

Cristi Chivu, pe banca Interului, la un meci - Profimedia Images

După ce a fost criticat de mai multe nume mari din Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. “Mister” a scos în evidenţă schimbările inspirate realizate de antrenorul român, în derby-ul câştigat de Inter cu Juventus, scor 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a declarat că Cristi Chivu a luat o decizie excelentă în minutul 66, la scorul de 1-1. La momentul respectiv, antrenorul român a decis să renunţe la sistemul cu trei fundaşi centrali şi să atace cu trei atacanţi.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2

Cristi Chivu a decis să-i trimită în teren pe Pio Esposito şi pe Andy Diouf. Atacantul a reuşit să marcheze zece minute mai târziu, din pasa lui Dimarco.

“Reacția lui Chivu a fost excelentă, în minutul 66 renunță la sistemul cu 3 fundași centrali, îl bagă pe Esposito, cu Thuram pe partea laterală. Dimarco e unul dintre cei mai buni jucători, a venit inspirat cu centrarea la golul lui Esposito.

Mai face o mutate inspirată Cristi, îl bagă pe Bonny în locul lui Thuram, post pe post. Zielinski a încercat de multe ori și i-a ieșit. Are personalitate. A încercat mult, deși avea variante de a pasa. El încerca să șuteze, iar în final i-a ieșit“, a declarat Ilie Dumitrescu, despre Cristi Chivu, conform digisport.ro, după Inter – Juventus 3-2.

Reclamă
Reclamă

Inter a evoluat în superioritate numerică din minutul 42, după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu. Pentru echipa lui Cristi Chivu au punctat Pio Esposito şi Piotr Zielinski, Andrea Cambiaso marcând în proprie poartă. Italianul a înscris şi pentru Juventus, celălalt gol al torinezilor fiind marcat de Manuel Locatelli.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
12:47
UTA Arad – FC Botoşani LIVE TEXT (14:00). Duel de foc pentru un loc de play-off
12:45
S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică
12:24
Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul
12:05
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica
12:02
Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident”
11:45
Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat”
Vezi toate știrile
1 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 2 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 3 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv 6 Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde”
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”