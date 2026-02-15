Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: "A fost prostesc" - Antena Sport

Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat după prima rundă a competiţiei de la trambulina mare de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sâmbătă, deoarece ghetele sale erau cu 4 milimetri prea lungi, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS), conform AFP.

Al optulea în clasament după prima sa săritură, Tschofenig se calificase pentru runda finală, dar după o verificare a echipamentului, organizatorii l-au descalificat deoarece ghetele sale aveau mărimea greşită.

Daniel Tschofenig a fost descalificat din cauza mărimii ghetelor, la sărituri cu schiurile

“Am folosit ghete noi la antrenamente, de care nu am fost chiar mulţumit, dar le-am păstrat. Din păcate, am fost naiv şi nu am verificat mărimea. A fost extrem de prostesc din partea mea. Dar regulile sunt reguli”, a explicat austriacul de 23 de ani, câştigătorul Cupei Mondiale şi al Turneului celor Patru Trambuline din 2025.

În urma unui scandal de manipulare a combinezoanelor din cadrul echipei norvegiene în timpul Campionatelor Mondiale de la Trondheim (Norvegia), din martie 2025, FIS a decis să consolideze controalele echipamentului şi a introdus un sistem de sancţiuni cu cartonaşe galbene şi roşii, similare cu cele folosite în fotbal.

Concursul de sărituri cu schiurile de la trambulina mare a fost câştigat sâmbătă seara de slovenul Domen Prevc, care s-a impus în faţa japonezului Ren Nikaido şi a polonezului Kacper Tomasiak.