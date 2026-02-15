Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: "A fost prostesc" - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: “A fost prostesc”

Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: “A fost prostesc”

Publicat: 15 februarie 2026, 13:00

Comentarii
Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: A fost prostesc

Daniel Tschofenig, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina / Profimedia

Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat după prima rundă a competiţiei de la trambulina mare de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sâmbătă, deoarece ghetele sale erau cu 4 milimetri prea lungi, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS), conform AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al optulea în clasament după prima sa săritură, Tschofenig se calificase pentru runda finală, dar după o verificare a echipamentului, organizatorii l-au descalificat deoarece ghetele sale aveau mărimea greşită.

Daniel Tschofenig a fost descalificat din cauza mărimii ghetelor, la sărituri cu schiurile

“Am folosit ghete noi la antrenamente, de care nu am fost chiar mulţumit, dar le-am păstrat. Din păcate, am fost naiv şi nu am verificat mărimea. A fost extrem de prostesc din partea mea. Dar regulile sunt reguli”, a explicat austriacul de 23 de ani, câştigătorul Cupei Mondiale şi al Turneului celor Patru Trambuline din 2025.

În urma unui scandal de manipulare a combinezoanelor din cadrul echipei norvegiene în timpul Campionatelor Mondiale de la Trondheim (Norvegia), din martie 2025, FIS a decis să consolideze controalele echipamentului şi a introdus un sistem de sancţiuni cu cartonaşe galbene şi roşii, similare cu cele folosite în fotbal.

Concursul de sărituri cu schiurile de la trambulina mare a fost câştigat sâmbătă seara de slovenul Domen Prevc, care s-a impus în faţa japonezului Ren Nikaido şi a polonezului Kacper Tomasiak.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!”
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!”
12:55
După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: “Excelent”
12:47
UTA Arad – FC Botoşani LIVE TEXT (14:00). Duel de foc pentru un loc de play-off
12:45
S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică
12:24
Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul
12:05
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica
12:02
Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident”
Vezi toate știrile
1 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 2 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 3 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv 6 Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde”
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”