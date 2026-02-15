Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul - Antena Sport

Pentru prima dată de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci cu Fiorentina în decembrie 2024, mijlocaşul italian Edoardo Bove a jucat din nou fotbal, sâmbătă, împotriva echipei Preston (2-2) în Championship, după ce a semnat cu Watford la sfârşitul lunii ianuarie.

Intrat în joc în minutul 86 sub culorile echipei Watford, el a ajutat la menţinerea rezultatului de egalitate (2-2) în faţa echipei Preston North End, în Championship.

Edoarde Bove a jucat în Preston – Watford 2-2

„Sunt foarte recunoscător faţă de staff şi club, care mi-au oferit această oportunitate. Sunt foarte fericit să fiu aici”, a declarat el într-un comunicat publicat de club după meci.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a revenit şi asupra perioadei dificile prin care a trecut după ce s-a simţit rău: „Sincer, la început nu mă uitam la fotbal. Chiar şi văzând copiii jucând fotbal mă enerva puţin!”

Apoi a adăugat: „Am spus întotdeauna că nu m-am simţit niciodată singur şi că această forţă emanată de oameni din întreaga lume mi-a permis să fiu aici. Vreau să le mulţumesc.”