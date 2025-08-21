Andrei Borza, mesaj direct despre posibila plecare de la Rapid! Fundașul a dat cărțile pe față - Antena Sport

Andrei Borza a participat la conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, care se va disputa pe 22 august, de la ora 21:30. Înaintea duelului, fundașul a vorbit despre o posibilă plecare de la Rapid.

În această perioadă de mercato au apărut mai multe zvonuri cu privire la viitorul lui Andrei Borza. Mai multe echipe din străinătate ar fi pe urmele jucătorului din lotul lui Costel Gâlcă.

Andrei Borza a transmis un mesaj direct despre posibila plecare de la Rapid

Andrei Borza a vorbit despre o posibilă plecare din Giulești și a transmis că, în momentul de față, nu este interesat de nicio ofertă. Totuși, fundașul a precizat că va pleca de la Rapid, în situația în care va primi o propunere bună.

Borza a mai dat de înțeles că nu va fi supărat dacă nu va pleca de la Rapid în această vară. Fundașul a asigurat că va lupta să câștige un trofeu alături de echipa din Giulești, în cazul în care nu va părăsi echipa lui Costel Gâlcă.

„Eu cât voi îmbrăca culorile Rapidului voi vorbi doar despre Rapid. Nu mă interesează nicio ofertă. Dacă va veni o ofertă bună la club și să fie bună și pentru mine, să cresc cât mai mult în Europa sau oriunde ar fi, o voi accepta.