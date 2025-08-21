Andrei Borza, mesaj direct despre posibila plecare de la Rapid! Fundașul a dat cărțile pe față - Antena Sport

Andrei Borza a participat la conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, care se va disputa pe 22 august, de la ora 21:30. Înaintea duelului, fundașul a vorbit despre o posibilă plecare de la Rapid.
În această perioadă de mercato au apărut mai multe zvonuri cu privire la viitorul lui Andrei Borza. Mai multe echipe din străinătate ar fi pe urmele jucătorului din lotul lui Costel Gâlcă.
Andrei Borza a transmis un mesaj direct despre posibila plecare de la Rapid
Andrei Borza a vorbit despre o posibilă plecare din Giulești și a transmis că, în momentul de față, nu este interesat de nicio ofertă. Totuși, fundașul a precizat că va pleca de la Rapid, în situația în care va primi o propunere bună.
Borza a mai dat de înțeles că nu va fi supărat dacă nu va pleca de la Rapid în această vară. Fundașul a asigurat că va lupta să câștige un trofeu alături de echipa din Giulești, în cazul în care nu va părăsi echipa lui Costel Gâlcă.
„Eu cât voi îmbrăca culorile Rapidului voi vorbi doar despre Rapid. Nu mă interesează nicio ofertă. Dacă va veni o ofertă bună la club și să fie bună și pentru mine, să cresc cât mai mult în Europa sau oriunde ar fi, o voi accepta.
Dacă nu, voi rămâne la Rapid și voi lupta ca să câștig ceva cu Rapid”, a spus Andrei Borza, la conferința de presă.
Andrei Borza a ajuns la Rapid în 2023, de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 800.000 de euro. De atunci a adunat 75 de partide în tricoul giuleștenilor, în care a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive.
În momentul de față, fundașul de 19 ani este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.