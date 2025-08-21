Un dublu campion al României a plecat de la Farul! Anunțul oficial: "Mult succes!" - Antena Sport

Oficialii de la Farul Constanța au anunțat plecarea unui dublu campion al României din lotul lui Ianis Zicu. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui comunicat.

Este vorba despre Carlo Casap, jucător care a câștigat două titluri alături de formația de la malul mării. Mijlocașul de 26 de ani a adunat 21 de meciuri la Farul, în stagiunea precedentă, în care a marcat un gol.

Carlo Casap, dublu campion al României, a plecat de la Farul!

“Farul Constanța și mijlocașul Carlo Casap (26 ani) au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale.

Format la Academia Hagi, campion de juniori și apoi dublu campion de seniori și câștigător al Cupei României, Carlo Casap a evoluat pentru clubul nostru, în mai multe perioade, în peste 100 de partide.

Mulțumim, Carlo, și mult succes în carieră!”, au notat oficialii de la Farul, pe site-ul clubului.