Un dublu campion al României a plecat de la Farul! Anunțul oficial: "Mult succes!" - Antena Sport

Oficialii de la Farul Constanța au anunțat plecarea unui dublu campion al României din lotul lui Ianis Zicu. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui comunicat.
Este vorba despre Carlo Casap, jucător care a câștigat două titluri alături de formația de la malul mării. Mijlocașul de 26 de ani a adunat 21 de meciuri la Farul, în stagiunea precedentă, în care a marcat un gol.
Carlo Casap, dublu campion al României, a plecat de la Farul!
“Farul Constanța și mijlocașul Carlo Casap (26 ani) au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale.
Format la Academia Hagi, campion de juniori și apoi dublu campion de seniori și câștigător al Cupei României, Carlo Casap a evoluat pentru clubul nostru, în mai multe perioade, în peste 100 de partide.
Mulțumim, Carlo, și mult succes în carieră!”, au notat oficialii de la Farul, pe site-ul clubului.
În cariera sa, Carlo Casap a mai jucat pentru Concordia Chiajna, sub formă de împrumut, și FC Botoșani. În momentul de față, mijlocașul este cotat la suma de 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Farul a dat o lovitură în perioada de mercato
Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis.
Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari” la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.