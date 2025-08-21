Un dublu campion al României a plecat de la Farul! Anunțul oficial: "Mult succes!" - Antena Sport

Închide meniul
Un dublu campion al României a plecat de la Farul! Anunțul oficial: “Mult succes!”

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 16:47

Sportpictures

Oficialii de la Farul Constanța au anunțat plecarea unui dublu campion al României din lotul lui Ianis Zicu. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui comunicat.

Este vorba despre Carlo Casap, jucător care a câștigat două titluri alături de formația de la malul mării. Mijlocașul de 26 de ani a adunat 21 de meciuri la Farul, în stagiunea precedentă, în care a marcat un gol.

Carlo Casap, dublu campion al României, a plecat de la Farul!

“Farul Constanța și mijlocașul Carlo Casap (26 ani) au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale.

Format la Academia Hagi, campion de juniori și apoi dublu campion de seniori și câștigător al Cupei României, Carlo Casap a evoluat pentru clubul nostru, în mai multe perioade, în peste 100 de partide.

Mulțumim, Carlo, și mult succes în carieră!”, au notat oficialii de la Farul, pe site-ul clubului.

În cariera sa, Carlo Casap a mai jucat pentru Concordia Chiajna, sub formă de împrumut, și FC Botoșani. În momentul de față, mijlocașul este cotat la suma de 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Farul a dat o lovitură în perioada de mercato

Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis.

Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari” la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții celor de la Farul, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului:

“După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026, tot sub formă de împrumut, în Spania, pentru Real Betis Sevilla.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă

Mult succes, Vlad!”, au notat reprezentanții clubului din Constanța.

În momentul de față, portarul care măsoară 1,97 metri este cotat la suma de 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. De notat este faptul că jucătorul nu a debutat pentru „echipa mare” a celor de la Farul.

