Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu vor juca în Aberdeen - FCSB! Cei 3 nu au primit viza! - Antena Sport

Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu vor juca în Aberdeen – FCSB! Cei 3 nu au primit viza!

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 17:13

Sportpictures

FCSB a primit o lovitură uriașă, cu câteva ore înaintea primei partide din „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Potrivit informațiilor obținute de Antena Sport, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit.

Jucătorii menționați nu vor juca astfel în partida programată de la ora 21:45. Meciul Aberdeen – FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Elias Charalambous a primit o lovitură uriașă, având în vedere că va fi nevoit să găsească soluții pentru „primul 11” al campioanei, având în vedere că Risto Radunovic și Siyabonga Ngezana erau văzuți drept titulari de staff-ul campioanei.

Cum ar putea arăta echipa de start a FCSB-ului, la meciul cu Aberdeen:

FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea– Șut, Chricheș – Cisotti, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu, Toma, Stoian
Antrenor: Elias Charalambous

FCSB se luptă pentru calificarea în grupa principală de Europa League cu scoțienii de la Aberdeen. Manșa tur a „dublei” se va disputa pe 21 august, în timp ce returul de la București se va disputa o săptămână mai tărziu, de la ora 21:30.

Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”

FCSB a efectuat în urmă cu puțin timp cel mai recent transfer al verii, cel al lui Mamadou Thiam de la “U” Cluj. Cu patru jucători aduși în această perioadă de mercato, Gigi Becali nu și-a mai manifestat recent interesul pentru vreun fotbalist, deși dorința sa de a-l aduce pe Ianis Hagi stă în picioare.

Acum, patronul FCSB și-a reconfirmat interesul pe care îl are pentru fiul lui Gică Hagi, care în continuare își caută echipă după despărțirea de Glasgow Rangers.

Fotbalistul de 26 de ani a fost o “țintă” pentru latifundiarul din Pipera încă de când a rămas liber de contract în luna iunie. Acum două luni, Becali a vorbit despre cum i-a propus fiului “Regelui” să vină la echipa sa, însă Ianis l-a refuzat politicos.

Jucătorul se află însă într-o situație mult mai dificilă acum decât în iunie, deoarece încă nu a reușit să își găsească echipă, în contextul în care majoritatea campionatelor au început. Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă românul a refuzat prin prisma pretențiilor financiare pe care le are. În plus, Ianis își dorește și să evolueze la o echipă bună, el preferând un club din Top 5, acesta fiind alt motiv pentru care paleta sa de opțiuni e mult mai restrânsă.

Cu toate acestea, Gigi Becali îl așteaptă și acum la FCSB pe Ianis, aspect transmis de patron în cadrul unei emisiuni:

“[Ianis Hagi rămâne o variantă?] Asta o să vedem. Dacă am spus că portiţa e deschisă pentru el oricând, cum să o închid? El, oricând vrea, dă un telefon Gică şi zice: «Băi, Gigi, Ianis vine la FCSB». Eu, imediat, pac-pac“, a spus patronul FCSB, la primasport.ro.

