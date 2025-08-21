Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu vor juca în Aberdeen - FCSB! Cei 3 nu au primit viza! - Antena Sport

Fotbalistul de 26 de ani a fost o “țintă” pentru latifundiarul din Pipera încă de când a rămas liber de contract în luna iunie. Acum două luni, Becali a vorbit despre cum i-a propus fiului “Regelui” să vină la echipa sa, însă Ianis l-a refuzat politicos.

Jucătorul se află însă într-o situație mult mai dificilă acum decât în iunie, deoarece încă nu a reușit să își găsească echipă, în contextul în care majoritatea campionatelor au început. Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă românul a refuzat prin prisma pretențiilor financiare pe care le are. În plus, Ianis își dorește și să evolueze la o echipă bună, el preferând un club din Top 5, acesta fiind alt motiv pentru care paleta sa de opțiuni e mult mai restrânsă.

Cu toate acestea, Gigi Becali îl așteaptă și acum la FCSB pe Ianis, aspect transmis de patron în cadrul unei emisiuni:

“[Ianis Hagi rămâne o variantă?] Asta o să vedem. Dacă am spus că portiţa e deschisă pentru el oricând, cum să o închid? El, oricând vrea, dă un telefon Gică şi zice: «Băi, Gigi, Ianis vine la FCSB». Eu, imediat, pac-pac“, a spus patronul FCSB, la primasport.ro.