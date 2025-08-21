Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu vor juca în Aberdeen - FCSB! Cei 3 nu au primit viza! - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură uriașă, cu câteva ore înaintea primei partide din „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Potrivit informațiilor obținute de Antena Sport, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit.
Jucătorii menționați nu vor juca astfel în partida programată de la ora 21:45. Meciul Aberdeen – FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit și nu vor juca în Aberdeen – FCSB
Elias Charalambous a primit o lovitură uriașă, având în vedere că va fi nevoit să găsească soluții pentru „primul 11” al campioanei, având în vedere că Risto Radunovic și Siyabonga Ngezana erau văzuți drept titulari de staff-ul campioanei.
Cum ar putea arăta echipa de start a FCSB-ului, la meciul cu Aberdeen:
FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea– Șut, Chricheș – Cisotti, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu, Toma, Stoian
Antrenor: Elias Charalambous
FCSB se luptă pentru calificarea în grupa principală de Europa League cu scoțienii de la Aberdeen. Manșa tur a „dublei” se va disputa pe 21 august, în timp ce returul de la București se va disputa o săptămână mai tărziu, de la ora 21:30.
Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”
FCSB a efectuat în urmă cu puțin timp cel mai recent transfer al verii, cel al lui Mamadou Thiam de la “U” Cluj. Cu patru jucători aduși în această perioadă de mercato, Gigi Becali nu și-a mai manifestat recent interesul pentru vreun fotbalist, deși dorința sa de a-l aduce pe Ianis Hagi stă în picioare.
Acum, patronul FCSB și-a reconfirmat interesul pe care îl are pentru fiul lui Gică Hagi, care în continuare își caută echipă după despărțirea de Glasgow Rangers.