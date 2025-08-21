Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român - Antena Sport

Adrian Rus (29 de ani) a fost exclus din lot de la Pisa. Internaţionalul român trebuie să îşi găsească o echipă.
Rus nu intră în planurile antrenorului italian Alberto Gilardino. El ar urma să meargă la Sampdoria, echipă care evoluează în Serie B.
Adrian Rus e OUT de la Pisa
Problemele lui Adrian Rus de la Pisa l-ar fi determinat pe selecţionerul Mircea Lucescu să nu îl includă pe lista preliminară pentru meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada se vede exclusiv pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Impresariat în trecut de Ioan Becali, Adrian Rus nu mai are agent. Pe lângă echipă, el trebuie să îşi găsească şi impresar.
„Nu mai lucrez cu Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”, a anunțat Ioan Becali pentru publicaţia italiană Sestaporta.
„Declarația dezvăluie o situație tensionată și complexă. Ruptura relației dintre impresar și apărător indică faptul că Rus caută acum nu doar o nouă echipă, ci și o nouă agenție care să-i poată proteja interesele și să-l ghideze în următoarele alegeri din carieră”, a relatat sampnews24.com.
Adrian Rus este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Sezonul trecut, când Pisa era în Serie B, fundaşul român a evoluat în 25 de partide în campionat, marcând şi două goluri. Rus are 22 de prezenţe în tricoul naţionalei României, pentru care a reuşit să şi înscrie un gol.