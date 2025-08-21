Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român - Antena Sport

Adrian Rus (29 de ani) a fost exclus din lot de la Pisa. Internaţionalul român trebuie să îşi găsească o echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rus nu intră în planurile antrenorului italian Alberto Gilardino. El ar urma să meargă la Sampdoria, echipă care evoluează în Serie B.

Adrian Rus e OUT de la Pisa

Problemele lui Adrian Rus de la Pisa l-ar fi determinat pe selecţionerul Mircea Lucescu să nu îl includă pe lista preliminară pentru meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada se vede exclusiv pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Impresariat în trecut de Ioan Becali, Adrian Rus nu mai are agent. Pe lângă echipă, el trebuie să îşi găsească şi impresar.

„Nu mai lucrez cu Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”, a anunțat Ioan Becali pentru publicaţia italiană Sestaporta.