Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român

Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român

Publicat: 21 august 2025, 16:24

Comentarii
Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român

Adrian Rus, în tricoul României / Hepta

Adrian Rus (29 de ani) a fost exclus din lot de la Pisa. Internaţionalul român trebuie să îşi găsească o echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rus nu intră în planurile antrenorului italian Alberto Gilardino. El ar urma să meargă la Sampdoria, echipă care evoluează în Serie B.

Adrian Rus e OUT de la Pisa

Problemele lui Adrian Rus de la Pisa l-ar fi determinat pe selecţionerul Mircea Lucescu să nu îl includă pe lista preliminară pentru meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada se vede exclusiv pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Impresariat în trecut de Ioan Becali, Adrian Rus nu mai are agent. Pe lângă echipă, el trebuie să îşi găsească şi impresar.

Nu mai lucrez cu Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”, a anunțat Ioan Becali pentru publicaţia italiană Sestaporta.

Reclamă
Reclamă

Declarația dezvăluie o situație tensionată și complexă. Ruptura relației dintre impresar și apărător indică faptul că Rus caută acum nu doar o nouă echipă, ci și o nouă agenție care să-i poată proteja interesele și să-l ghideze în următoarele alegeri din carieră”, a relatat sampnews24.com.

Adrian Rus este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Sezonul trecut, când Pisa era în Serie B, fundaşul român a evoluat în 25 de partide în campionat, marcând şi două goluri. Rus are 22 de prezenţe în tricoul naţionalei României, pentru care a reuşit să şi înscrie un gol.

Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Observator
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
15:52
Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe
15:40
“Ne-au tăvălit toți”. Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa
14:54
Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro
14:51
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă pentru finala de la Europe Smash – Sweden LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 16:30)
14:19
Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul
13:47
Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”