"A fost sfătuit prost" Gabi Balint, semnal de alarmă pentru Andrei Ivan: "Pleci și retrogradat și fără bani" - Antena Sport

Nu știu ce intenții are Mirel Rădoi față de el, dar mi-ași dori ca Mirel să îi dea o șansă lui Ivan. Poate că Mirel Rădoi este cheia ușii pe care trebuie să o deschidă Ivan. Să pună serios osul la treabă și să redevină fotbalistul pe care îl știm cu toți. Altfel, este păcat de toate calitățile pe care le are. Fotbalul românesc are nevoie de Andrei Ivan”, a mai spus fostul internațional.

Andrei Ivan a adunat 15 meciuri în tricoul celor de la Adanaspor, în care a marcat un singur gol și a oferit o pasă decisivă. În momentul de față, atacantul de 28 de ani este cotat la suma de 1,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

În cariera sa, Andrei Ivan a mai evoluat pentru: Sporting Pitești, Universitatea Craiova, Kuban Krasnodar și Rapid Viena. La echipa națională a adunat, până în prezent, 17 selecții în care a marcat un singur gol.

Transferurile pregătite de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, pentru sezonul viitor: „Să fie indestructibil”

Sorin Cârţu a dezvăluit ce transferuri se pregătesc la Universitatea Craiova, pentru sezonul viitor. Preşedintele oltenilor a anunţat că echipa trebuie îmbunătăţită pe „axul central”.

Sorin Cârţu a declarat că Universitatea Craiova are nevoie de un fundaş central, un mijlocaş închizător şi un atacant, în vederea sezonului viitor.

Totodată, Sorin Cârţu şi-a recunoscut interesul pentru transferul lui Denis Alibec, de la Farul. Preşedintele oltenilor a transmis însă că mutarea e greu de realizat.

„Am văzut că se tot vorbea de Alibec. Mie mi-ar plăcea. Dar nu știu cât e de adevărată treaba. Voi știți punctul meu de vedere, pe care l-am mai expus și nu mă dezic de el. Nu l-am inventat eu. E regulă. Axul central al echipei, din care fac parte mijlocașii, fundașii centrali, portarul, trebuie să fie oțel acolo. Să fie indestructibil.

E clar că avem nevoie de fundași centrali. Dacă lui Zajkov nu i s-a prelungit contractul, trebuie să iei un fundaș central. Ai nevoie de un mijlocaș la închidere ca să îi dai concurență mai mare lui Screciu sau să îl treci fundaș central.

Sunt analize pe care le fac ei și acționează în consecință. E clar că trebuie fundaș central, mijlocaș defensiv, atacant. Sunt jucători care trebuie să vină pentru a avea șansa de a îți îndeplini obiectivele”, a declarat Sorin Cârţu, conform fanatik.ro.