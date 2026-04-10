Radu Constantin Publicat: 10 aprilie 2026, 19:51

”A sfârșit exact cum și-ar fi dorit!” Răzvan Burleanu, mărturisiri emoţionante despre ultimele momente din viaţa lui Il Luce

Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde – pe lângă Răzvan Lucescu – şi Răzvan Burleanu a susţinut un discurs.

”Nu a fost doar un antrenor sau un fost fotbalist de geniu. El a fost, înainte de toate, un deschizător de drumuri. A fost un vizionar care a înțeles fotbalul viitorului, înaintea tuturor. Pentru dumnealui, fotbalul nu a fost fișa postului, a fost o vocație.

A iubit gazonul, mingea și spiritul de competiție, cu o intensitate aproape mistică. A fost pentru el ca un copil. Un copil pe care l-a crescut și pe care l-a iubit necondiționat. I-a oferit totul: experiența sa, timpul său, sănătatea și, în final, ultimele sale resurse de energie.

Nu știu dacă există un final pentru un om, dar cred cu tărie că Mircea Lucescu a sfârșit exact așa cum și-ar fi dorit, în slujba fotbalului, până la capăt. A plecat dintre noi, implicat, activ, visând la următorul proiect. A existat un om de o sensibilitate rară, pentru care familia a fost o ancoră solidă. Radia de mândrie când analiza meciurile lui Răzvan.

Ochii se luminau instantaneu când pomenea de nepoți și strănepoți și cred că erau singurii care reușeau să-l deconecteze de la fotbal și să-i reamintească de frumusețea simplă a vieții. Ne-a oferit cea mai frumoasă lecție despre loialitate și dragoste pură prin devotamentul față de doamna Neli”, a spus Răzvan Burleanu, conform basilica.ro.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

