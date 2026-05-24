CCA a decis! Cine arbitrează FCSB – FC Botoșani, semifinala barajului de Conference League

Comisia Centrală a Arbitrilor a desemnat brigăzile pentru cele două partide care se vor disputa astăzi în România, respectiv barajul de cupe europene dintre FCSB și FC Botoșani și turul barajului de menținere/promovare dintre Hermannstadt și FC Voluntari.

La meciul care contează pentru accederea în preliminariile Conference League a fost ales cel mai bine cotat central român, Istvan Kovacs. De cealaltă parte, Horațiu Feșnic a primit responsabilitatea să fie “cavalerul fluierului” în confruntarea de la Sibiu.

Brigăzile complete de la FCSB – FC Botoșani și Hermannstadt – FC Voluntari

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în barajele pentru cupele europene şi de menţinere/promovarea în Liga 1:

Arbitri: Istvan Kovacs – Mihai Marica, Tunyogi Ferencz – Iulian Călin;

Camera VAR: Cătălin Popa, George Vidican;