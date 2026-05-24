CCA a decis! Cine arbitrează FCSB – FC Botoșani, semifinala barajului de Conference League

Comisia Centrală a Arbitrilor a desemnat brigăzile pentru cele două partide care se vor disputa astăzi în România, respectiv barajul de cupe europene dintre FCSB și FC Botoșani și turul barajului de menținere/promovare dintre Hermannstadt și FC Voluntari.
La meciul care contează pentru accederea în preliminariile Conference League a fost ales cel mai bine cotat central român, Istvan Kovacs. De cealaltă parte, Horațiu Feșnic a primit responsabilitatea să fie “cavalerul fluierului” în confruntarea de la Sibiu.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în barajele pentru cupele europene şi de menţinere/promovarea în Liga 1:
Arbitri: Istvan Kovacs – Mihai Marica, Tunyogi Ferencz – Iulian Călin;
Camera VAR: Cătălin Popa, George Vidican;
Observator: Augustus Constantin, Paul Mincu.
Câştigătoarea acestui meci va juca pentru prezenţa în Conference League cu Dinamo, la 29 mai, de la ora 20.30.
FC Hermannstadt – FC Voluntari, ora 17.30, baraj de menţinere/promovare în Liga 1:
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Alexandru Cerei, Cristian Ilinca – George Găman;
Camera VAR: Adrian Cojocaru, Bogdan Dumitrache;
Observatori: Zoltan Szekely, Aurel Ionescu.
Sursa: News.ro
