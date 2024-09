"A suferit enorm, în tăcere!" Ionel Dănciulescu nu a uitat cum a fost înlăturat Gheorghe Mulţescu de la Dinamo: "Te macină!" - Antena Sport

Astfel, Gigi Mulţescu a stat 8 ani (1963 – 1971) la Steaua în perioada de juniorat şi a jucat pentru echipa din Ghencea până la echipele de tineret. Apoi a plecat la Jiul Petroşani, acolo unde avea să debuteze în prima ligă.

„Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul„, a spus Alexandru Băluţă la sport.ro.