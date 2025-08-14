CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală - Antena Sport

CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Europa League de Braga. Echipa portugheză s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru jucătorii lui Dan Petrescu. În ciuda acestui eşec, aventura europeană a clujenilor nu se încheie.

CFR Cluj este la doar două meciuri distanţă de faza principală Conference League. Formaţia din Gruia va evolua în play-off şi îşi cunoaşte adversara.

CFR Cluj – Hacken, în play-off-ul Conference League

Pentru un loc în Conference League, CFR Cluj trebuie să treacă de Hacken, formaţie din Suedia, care a ratat calificarea în play-off-ul Europa League. Hacken i-a întâlnit pe norvegienii de la Brann.

În meciul tur, care a avut loc în Suedia, Brann s-a impus cu 2-0. Returul din această seară a avut loc în Norvegia, iar Hacken s-a impus cu 1-0, dar nu a fost suficient pentru suedezi pentru a continua în Europa League.

Lotul lui Hacken este cotat la 20.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Echipa suedeză nu are vedete, cei mai valoroşi jucători fiind mijlocaşul ofensiv Pontus Dahbo (19 ani), care e cotat la 2.5 milioane de euro şi căpitanul Simon Gustafson (30 de ani), care evoluează ca mijlocaş central. El este cotat la 2 milioane de euro.