Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală

CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală

Alex Masgras Publicat: 14 august 2025, 23:27

Comentarii
CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală

Dan Petrescu / Profimedia

CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Europa League de Braga. Echipa portugheză s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru jucătorii lui Dan Petrescu. În ciuda acestui eşec, aventura europeană a clujenilor nu se încheie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj este la doar două meciuri distanţă de faza principală Conference League. Formaţia din Gruia va evolua în play-off şi îşi cunoaşte adversara.

CFR Cluj – Hacken, în play-off-ul Conference League

Pentru un loc în Conference League, CFR Cluj trebuie să treacă de Hacken, formaţie din Suedia, care a ratat calificarea în play-off-ul Europa League. Hacken i-a întâlnit pe norvegienii de la Brann.

În meciul tur, care a avut loc în Suedia, Brann s-a impus cu 2-0. Returul din această seară a avut loc în Norvegia, iar Hacken s-a impus cu 1-0, dar nu a fost suficient pentru suedezi pentru a continua în Europa League.

Lotul lui Hacken este cotat la 20.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Echipa suedeză nu are vedete, cei mai valoroşi jucători fiind mijlocaşul ofensiv Pontus Dahbo (19 ani), care e cotat la 2.5 milioane de euro şi căpitanul Simon Gustafson (30 de ani), care evoluează ca mijlocaş central. El este cotat la 2 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Hacken evoluează pe Bravida Arena, un stadion contruit în 2015, cu o capacitate de 6316 locuri. Pe această arenă se joacă pe teren sintetic. Clujenii au mai jucat în acest sezon pe o astfel de suprafaţă în duelul din deplasare cu Lugano.

CFR Cluj vrea să amâne încă un meci în Liga 1

Campania europeană le dă bătăi de cap celor de la CFR Cluj în Liga 1. După ce şi-a amânat meciul din etapa a cincea contra celor de la Csikszereda, formaţia din Gruia vrea să reprogrameze şi duelul cu Oţelul, din etapa a şasea:

„Suferim în urma accidentărilor. Avem o situație excepțională. Suntem angrenați în cupele europene și avem mulți jucători accidentați, unii dintre ei pe aceleași poziții.

100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
Reclamă

Având această situație excepțională, am trimis o adresă la Ligă pentru a amâna un meci, cu Oțelul Galați.

E partida între meciurile din play-off. Sunt date când e pauza pentru echipele naționale”, a spus Cristi Balaj, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
Observator
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
23:26
LIVE TEXTSpartak Trnava – Universitatea Craiova 4-1. Prelungiri în Slovacia după o repriză de coșmar pentru olteni!
23:26
Braga – CFR Cluj 2-0. Echipa lui Dan Petrescu, eliminată din Europa League. Clujenii continuă în Conference
23:20
David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă”
23:18
Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: “Nu ne mulțumește Conference League-ul!”
22:55
FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni
22:53
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”