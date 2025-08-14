Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: "Nu ne mulțumește Conference League-ul!" - Antena Sport

Dennis Politic a oferit prima reacție după 3-1 cu Drita. Jucătorul campioanei a transmis un mesaj de luptă și a spus că FCSB nu se mulțumește doar cu prezența în grupa principală din Conference League.

Jucătorul adus de FCSB de la Dinamo a marcat în cadrul partidei cu Drita. S-a întâmplat în minutul 85, atunci când s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea direct în plasă. La interviu, acesta a transmis că își dorește ca această victorie să marcheze revenirea în formă a campioanei.

Dennis Politic a transmis un mesaj de luptă după 3-1 cu Drita

“Nu a fost neapărat un meci plăcut, estetic, dar rezultatul era cel mai important. Mă bucur că am reușit

Este primul gol pentru mine în Europa, a ajutat asigurării locului în Conference League, dar noi vrem mai mult, vrem să intrăm în Europa League!

Știam că va fi un meci foarte greu, știam că ei sunt foarte agresivi. Am văzut cum au sărit tribunele în aer când am marcat. Am început foarte bine, am început cu gol, am reușit să marcăm și golul 2. Mă bucur că am obținut victoria.