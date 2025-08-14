Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: "Nu ne mulțumește Conference League-ul!" - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Politic, mesaj de luptă după 3-1 cu Drita: “Nu ne mulțumește Conference League-ul!”

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 23:18

Dennis Politic a oferit prima reacție după 3-1 cu Drita. Jucătorul campioanei a transmis un mesaj de luptă și a spus că FCSB nu se mulțumește doar cu prezența în grupa principală din Conference League.

Jucătorul adus de FCSB de la Dinamo a marcat în cadrul partidei cu Drita. S-a întâmplat în minutul 85, atunci când s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea direct în plasă. La interviu, acesta a transmis că își dorește ca această victorie să marcheze revenirea în formă a campioanei.

Dennis Politic a transmis un mesaj de luptă după 3-1 cu Drita

“Nu a fost neapărat un meci plăcut, estetic, dar rezultatul era cel mai important. Mă bucur că am reușit

Este primul gol pentru mine în Europa, a ajutat asigurării locului în Conference League, dar noi vrem mai mult, vrem să intrăm în Europa League!

Știam că va fi un meci foarte greu, știam că ei sunt foarte agresivi. Am văzut cum au sărit tribunele în aer când am marcat. Am început foarte bine, am început cu gol, am reușit să marcăm și golul 2. Mă bucur că am obținut victoria.

Vorbeam înainte de meci că trebuie să marcăm repede, asta ne-a dat un avantaj și un moral foarte bun.

Suntem mulțumiți că am trecut de runda asta și că am intrat în play-off-ul Europa League. Noi vrem în Europa League, nu ne mulțumește Conference League-ul!- Cred eu că este un drum foarte accesibil, jucăm cu Aberdeen, o echipă bună, dar băieții au trecut anul trecut de echipe mult mai grele. Trebuie să mergem modești, motivați și nu cred că vom avea probleme.

(n.r. Cât de important este faptul că ai marcat?) Pentru toți cei din club a fost o perioadă dificilă. Este greu și pentru mine, am venit la o echipă nouă, cu pretenții, cu presiune, dar știam unde vin. Sper și pentru echipă că ne vom reveni și că vom obține rezultate.

Au fost așteptările foarte mari, presiunea mare. Mă așteptam la asta, știam unde vin, mă așteptam la criticile care urmau să vină. A fost o perioadă grea, e greu și când echipa merge mai rău. Mă bucur că ne-am revenit în această seară și sperăm că acesta va fi punctul de cotitură”, a spus Dennis Politic.

Dennis Politic a reușit să marcheze un gol superb în Drita – FCSB!

Dennis Politic a marcat un gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul adus de la Dinamo, în această perioadă de mercato, a făcut spectacol în a doua repriză a duelului din Kosovo.

Dennis Politic a fost introdus pe teren în a doua repriză a duelului cu Drita. Atacantul i-a răsplătit încrederea lui Elias Charalambous și a înscris în poarta kosovarilor.

Totul s-a întâmplat în minutul 85 al duelului de la Priștina. Atunci, Politic a primit o pasă excelentă și a reușit să își păcălească adversarul direct cu o preluare superbă.

După o nouă fentă, jucătorul campioanei a trimis un șut puternic, iar mingea s-a oprit direct în plasă! A fost al 2-lea gol pe care fostul dinamovist l-a reușit în tricoul roș-albastru.

