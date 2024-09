Gestul uriaş făcut de FCSB la înmormântarea lui Gigi Mulţescu are în spate un detaliu mai puţin cunoscut - Antena Sport

Foto Gestul uriaş făcut de FCSB la înmormântarea lui Gigi Mulţescu are în spate un detaliu mai puţin cunoscut

Gestul uriaş făcut de FCSB la înmormântarea lui Gigi Mulţescu are în spate un detaliu mai puţin cunoscut despre regretatul fotbalist. După ce Alexandru Băluţă, jucător la FCSB, a fost acum două zile pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Gigi Mulţescu, în ziua înmormântării şi clubul patronat de Gigi Becali a făcut un gest uriaş. Gestul uriaş făcut de FCSB la înmormântarea lui Gigi Mulţescu are în spate un detaliu mai puţin cunoscut despre regretatul fotbalist Astfel, FCSB a trimis o coroană la biserica unde s-a oficiat slujba de înmormântare a fostului mare fotbalist. „Sincere condoleanţe! FCSB„, a fost mesajul transmis de campioana României alături de două inimi în culorile roş-albastre. Puţină lume ştie că Gigi Mulţescu a început fotbalul la Steaua, care are culorile roşu şi albastru. Astfel, Gigi Mulţescu a stat 8 ani (1963 – 1971) la Steaua în perioada de juniorat şi a jucat pentru echipa din Ghencea până la echipele de tineret. Apoi a plecat la Jiul Petroşani, acolo unde avea să debuteze în prima ligă. Imagini copleşitoare cu Alex Băluţă lângă sicriul lui Gigi Mulţescu: „Era un om minunat! M-a îngrijit ca pe o floare" Imagini copleşitoare cu Alex Băluţă lângă sicriul lui Gigi Mulţescu. Actualul jucător al FCSB-ului a fost antrenat de Gigi Mulţescu la Universitatea Craiova, în sezonul 2016 – 2017. Alexandru Băluţă a ţinut să îşi ia adio de la omul despre care a spus că l-a ajutat cel mai mult în carieră. Gigi Mulţescu a murit, duminică, la vârsta de 72 de ani. „Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul„, a spus Alexandru Băluţă la sport.ro.