David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: "Vreau echipe mai puternice în grupă" - Antena Sport

David Miculescu a oferit prima reacţie, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene.

Miculescu a reuşit să marcheze un gol în victoria cu Drita, din retur, scor 3-1. Celelalte goluri ale campioanei au fost marcate de Juri Cisotti şi de Dennis Politic.

David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League

David Miculescu a transmis că jucătorii FCSB-ului au avut o “şedinţă” în vestiar, după eşecul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă de campionat. Atacantul a subliniat că elevii lui Elias Charalambous şi-au propus ca din această săptămână să revină la forma de vis din sezonul trecut.

Totodată, Miculescu speră ca FCSB să se impună şi în derby-ul cu Rapid de duminică şi vrea să se califice şi în grupa de Europa League. Acesta a recunoscut că vrea să-şi măsoare forţele cu adversare şi mai puternice.

“O victorie importantă, am început foarte bine meciul, cu gol în minutul 1. Apoi a venit şi golul doi, aşa am şi vorbit, să începem tare, să începem bine. Dacă le dăm gol repede, am zis că le va scădea moralul. Şi până la urma a ieşit bine şi am reuşit să ne calificăm.