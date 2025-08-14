Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: "Vreau echipe mai puternice în grupă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă”

David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: “Vreau echipe mai puternice în grupă”

Publicat: 14 august 2025, 23:20

Comentarii
David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: Vreau echipe mai puternice în grupă

David Miculescu, în timpul unui interviu/ AntenaSport

David Miculescu a oferit prima reacţie, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miculescu a reuşit să marcheze un gol în victoria cu Drita, din retur, scor 3-1. Celelalte goluri ale campioanei au fost marcate de Juri Cisotti şi de Dennis Politic.

David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League

David Miculescu a transmis că jucătorii FCSB-ului au avut o “şedinţă” în vestiar, după eşecul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă de campionat. Atacantul a subliniat că elevii lui Elias Charalambous şi-au propus ca din această săptămână să revină la forma de vis din sezonul trecut.

Totodată, Miculescu speră ca FCSB să se impună şi în derby-ul cu Rapid de duminică şi vrea să se califice şi în grupa de Europa League. Acesta a recunoscut că vrea să-şi măsoare forţele cu adversare şi mai puternice.

“O victorie importantă, am început foarte bine meciul, cu gol în minutul 1. Apoi a venit şi golul doi, aşa am şi vorbit, să începem tare, să începem bine. Dacă le dăm gol repede, am zis că le va scădea moralul. Şi până la urma a ieşit bine şi am reuşit să ne calificăm.

Reclamă
Reclamă

Orice victorie ne dă moral. Suntem mai calmi, dar acum ne aşteaptă un derby în campionat, avem trei zile să ne revenim şi să câştigăm şi acolo. Sper ca de astăzi să avem drumul din sezonul trecut.

Am avut o perioadă proastă în care nu am reuşit să câştigăm în campionat. Ne-am strâns în vestiar şi am vorbit, ce se întâmplă cu noi, pentru că suntem aceeaşi jucători. Am zis că de azi, de săptămâna aceasta, să începem drumul din sezonul trecut.

Am vorbit la pauză să începem bine, să nu ne dea gol. Din păcate, a venit golul lor. A venit acea eliminare, după golul lui Dennis Politic, şi s-a terminat meciul.

100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
Reclamă

Am auzit că se vorbea că vor fi 10.000 de spectatori, nu ştiu dacă au fost atâţia. Poate şi din cauza rezultatului, că am avut 2-0 după 20 de minute.

Am văzut echipa din Scoţia, au avut un meci cu Celtic, ne-am uitat la meci, e o echipă agresivă, dar dacă ne facem jocul nostru nu vom avea probleme.

(N.r. Despre derby-ul cu Rapid) Va fi un meci foarte important pentru noi, am început cu probleme în campionat. De azi vrem să ne reluăm drumul.

Sper să depăşim (n.r. performanţa din sezonul trecut). Dar şi dacă facem ce am făcut sezonul trecut, va fi foarte bine pentru România. Sper să ajungem în grupe şi sper să picăm cu echipe şi mai puternice”, a declarat David Miculescu, după Drita – FCSB 1-3.

Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League

Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.

Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.

UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.

Dacă va reuşi să treacă de Aberdeen şi se va califica în grupa principală de Europa League, FCSB va încasa suma 4.310.000 de euro, cu mai mult de un milion de euro în plus faţă de premiul garantat pentru prezenţa în grupa de Conference League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
Observator
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
0:17 15 aug.
Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita – FCSB 1-3: “Toată lumea comenta”
0:07 15 aug.
Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava
0:06 15 aug.
“Era clar că e ziua noastră” Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB: “Nu a mai jucat acolo de la juniori”
0:04 15 aug.
Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul UECL, după prelungiri!
23:27
CFR Cluj şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Duel cu Hacken pentru faza principală
23:26
Braga – CFR Cluj 2-0. Echipa lui Dan Petrescu, eliminată din Europa League. Clujenii continuă în Conference
Vezi toate știrile
1 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 2 “Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge 5 PSG – Tottenham 2-2 (4-3, d.l.d)! Parizienii, prima Supercupă a Europei din istorie după o finală dramatică! 6 Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid – FCSB și a reacționat: “Altceva nu mai zic”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”