David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: "Vreau echipe mai puternice în grupă" - Antena Sport

David Miculescu a oferit prima reacţie, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene.
Miculescu a reuşit să marcheze un gol în victoria cu Drita, din retur, scor 3-1. Celelalte goluri ale campioanei au fost marcate de Juri Cisotti şi de Dennis Politic.
David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League
David Miculescu a transmis că jucătorii FCSB-ului au avut o “şedinţă” în vestiar, după eşecul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă de campionat. Atacantul a subliniat că elevii lui Elias Charalambous şi-au propus ca din această săptămână să revină la forma de vis din sezonul trecut.
Totodată, Miculescu speră ca FCSB să se impună şi în derby-ul cu Rapid de duminică şi vrea să se califice şi în grupa de Europa League. Acesta a recunoscut că vrea să-şi măsoare forţele cu adversare şi mai puternice.
“O victorie importantă, am început foarte bine meciul, cu gol în minutul 1. Apoi a venit şi golul doi, aşa am şi vorbit, să începem tare, să începem bine. Dacă le dăm gol repede, am zis că le va scădea moralul. Şi până la urma a ieşit bine şi am reuşit să ne calificăm.
Orice victorie ne dă moral. Suntem mai calmi, dar acum ne aşteaptă un derby în campionat, avem trei zile să ne revenim şi să câştigăm şi acolo. Sper ca de astăzi să avem drumul din sezonul trecut.
Am avut o perioadă proastă în care nu am reuşit să câştigăm în campionat. Ne-am strâns în vestiar şi am vorbit, ce se întâmplă cu noi, pentru că suntem aceeaşi jucători. Am zis că de azi, de săptămâna aceasta, să începem drumul din sezonul trecut.
Am vorbit la pauză să începem bine, să nu ne dea gol. Din păcate, a venit golul lor. A venit acea eliminare, după golul lui Dennis Politic, şi s-a terminat meciul.