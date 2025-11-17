Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african - Antena Sport

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, după ce au fost desemnaţi drept cei trei finalişti pentru titlul de Jucătorul Anului, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hakimi, căpitanul echipei marocane, a încununat un sezon istoric câştigând Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima dată în istoria clubului, alături de dubla ligă şi cupă franceză şi Supercupa Europei.

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african

Egipteanul Mohamed Salah a jucat un rol esenţial în câştigarea titlului de campion al Angliei de către Liverpool în sezonul trecut, marcând 29 de goluri şi oferind 18 pase decisive, ceea ce i-a adus atât Gheata de Aur, cât şi premiul pentru cel mai bun jucător. În vârstă de 33 de ani, el a câştigat şi titlul de Jucătorul Anului acordat de PFA şi vizează a treia coroană CAF, după triumfurile din 2017 şi 2018.

Atacantul nigerian Victor Osimhen a dus Galatasaray la dubla ligă-cupă în Turcia, terminând ca golgheter al ligii cu 26 de goluri. Osimhen a câştigat anterior premiul în 2023, în acelaşi an în care Hakimi a terminat pe locul al doilea.

Câştigătorul de anul trecut, Ademola Lookman, care l-a devansat pe Hakimi pentru premiu, nu a intrat în lista finală.