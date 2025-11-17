Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african - Antena Sport

Închide meniul
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african

Publicat: 17 noiembrie 2025, 15:49

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african

Achraf Hakimi, în tricoul lui PSG - Profimedia Images

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, după ce au fost desemnaţi drept cei trei finalişti pentru titlul de Jucătorul Anului, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal.

Hakimi, căpitanul echipei marocane, a încununat un sezon istoric câştigând Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima dată în istoria clubului, alături de dubla ligă şi cupă franceză şi Supercupa Europei.

Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african

Egipteanul Mohamed Salah a jucat un rol esenţial în câştigarea titlului de campion al Angliei de către Liverpool în sezonul trecut, marcând 29 de goluri şi oferind 18 pase decisive, ceea ce i-a adus atât Gheata de Aur, cât şi premiul pentru cel mai bun jucător. În vârstă de 33 de ani, el a câştigat şi titlul de Jucătorul Anului acordat de PFA şi vizează a treia coroană CAF, după triumfurile din 2017 şi 2018.

Atacantul nigerian Victor Osimhen a dus Galatasaray la dubla ligă-cupă în Turcia, terminând ca golgheter al ligii cu 26 de goluri. Osimhen a câştigat anterior premiul în 2023, în acelaşi an în care Hakimi a terminat pe locul al doilea.

Câştigătorul de anul trecut, Ademola Lookman, care l-a devansat pe Hakimi pentru premiu, nu a intrat în lista finală.

Balonul de Aur african e pe 19 noiembrie

Ceremonia de decernare a premiilor CAF, care va avea loc la Rabat pe 19 noiembrie, va premia şi alte categorii, printre care şi cea de Jucătorul Anului la nivel intercluburi, la care duo-ul Pyramids FC, format din Fiston Mayele din Republica Democrată Congo şi fundaşul marocan Mohamed Chibi, se alătură lui Oussama Lamliouli de la RS Berkane.

Pentru titlul de Cel mai bun portar, duo-ul marocan Munir Mohamedi (RS Berkane) şi Yassine Bounou (Al-Hilal) vor concura împotriva sud-africanului Ronwen Williams de la Mamelodi Sundowns.

Pe lista celor mai buni antrenori se află Mohamed Ouhbi, care a condus Marocul la gloria Cupei Mondiale Under-20, selecţionerul naţionalei Marocului, Walid Regragui, şi Bubista din Capul Verde, care a condus ţara sa la o calificare fără precedent la Cupa Mondială din 2026.

