Ofertă de transfer pentru Alexandru Musi: "Bani buni pentru România". Răspunsul dat de Dinamo - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a oferit detalii în cadrul unei emisiuni despre cum au fost curtați doi dintre cei mai importanți jucători ai clubului, și anume Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Oficialul a dezvăluit că pentru jucătorul venit de la FCSB a apărut recent o ofertă din Turcia, pe care clubul a refuzat-o pentru a nu-și destabiliza proiectul.
Dinamo a făcut o primă jumătate de sezon bună, terminând anul pe locul 4 în clasament, la două puncte de liderul Rapid. Printre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic în acest sezon s-au numărat căpitanul Căătlin Cîrjan și Alexandru Musi, care au fost remarcați și în străinătate.
Dinamo, oferte refuzate pentru Cîrjan și Musi
Recent, Andrei Nicolescu a vorbit despre posibilitatea ca anumiți jucători să plece de la echipă și a discutat cu subiect și predicat despre cei doi. Președintele alb-roșiilor a mărturisit că pentru Cîrjan a fost o ofertă refuzată de la Sturm Graz de trei milioane de euro, aspect despre care oficialul a mai vorbit și în trecut.
Noutatea legată de Cîrjan a fost suma pe care conducerea lui Dinamo ar fi dispusă să îl vândă pe mijlocaș, și anume cinci milioane de euro. Ulterior, Nicolescu a declarat că a existat și pentru Alexandru Musi interes, dar din nou, discuțiile nu s-au materializat în vreo mutare.
“Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da.
Mai e un exemplu. A venit cineva pentru Musi de curând. La fel, Musi nu e transferabil la momentul ăsta. Cumva, doar dacă primim o ofertă care sparge pragul psihologic al acţionarilor şi al nostru, atunci zicem da. Altfel, nu are rost. Vrem să construim.
Pentru Musi a fost din Turcia. Erau bani buni pentru România, dar nu avea sens. E o chestiune de viziune, de construcţie“, a transmis președintele lui Dinamo, potrivit primasport.ro.
Dinamo se află în această perioadă în cantonamentul din Antalya, unde le va întâlni pe Gangwon FC și pe Young Boys Berna, după care va reveni în campionat, unde va da peste “U” Cluj pe 18 ianuarie.
