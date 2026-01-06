Ofertă de transfer pentru Alexandru Musi: "Bani buni pentru România". Răspunsul dat de Dinamo - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a oferit detalii în cadrul unei emisiuni despre cum au fost curtați doi dintre cei mai importanți jucători ai clubului, și anume Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Oficialul a dezvăluit că pentru jucătorul venit de la FCSB a apărut recent o ofertă din Turcia, pe care clubul a refuzat-o pentru a nu-și destabiliza proiectul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a făcut o primă jumătate de sezon bună, terminând anul pe locul 4 în clasament, la două puncte de liderul Rapid. Printre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic în acest sezon s-au numărat căpitanul Căătlin Cîrjan și Alexandru Musi, care au fost remarcați și în străinătate.

Dinamo, oferte refuzate pentru Cîrjan și Musi

Recent, Andrei Nicolescu a vorbit despre posibilitatea ca anumiți jucători să plece de la echipă și a discutat cu subiect și predicat despre cei doi. Președintele alb-roșiilor a mărturisit că pentru Cîrjan a fost o ofertă refuzată de la Sturm Graz de trei milioane de euro, aspect despre care oficialul a mai vorbit și în trecut.

Noutatea legată de Cîrjan a fost suma pe care conducerea lui Dinamo ar fi dispusă să îl vândă pe mijlocaș, și anume cinci milioane de euro. Ulterior, Nicolescu a declarat că a existat și pentru Alexandru Musi interes, dar din nou, discuțiile nu s-au materializat în vreo mutare.

“Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da.