Adrian Mutu sau Edin Dzeko? Răspunsul lui Elvir Koljic şi reacţia "Briliantului" - Antena Sport

Atacantul Rapidului, Elvir Koljic (30 de ani), a fost întrebat ce vârf a atins un nivel mai înalt, Adrian Mutu (46 de ani) sau Edin Dzeko (39 de ani). Dzeko e încă în activitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul Bosniei se pregăteşte de duelul cu România, de sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. După meciul cu Bosnia tricolorii vor întâlni San Marino, acasă, în ultimul meci din grupa H de calificare la World Cup 2026. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45. Meciul se dispută la Ploieşti.

Koljic e de părere că Edin Dzeko l-a depăşit pe Adrian Mutu: “A scris istorie”

Elvir Koljic consideră că Edin Dzeko l-a depăşit ca valoare pe Adrian Mutu.

“Eu zic Dzeko. Toate echipele la care a jucat sunt de top și la toate a făcut diferența, a scris istorie”, a declarat Elvir Koljic pentru digisport.ro.

“Pfai, să vezi ce-i dau (n.r: râde)“, a reacţionat Adrian Mutu, în glumă. “Dzeko a fost un super-fotbalist. Despre ce vorbim?“, a spus ulterior Adrian Mutu.