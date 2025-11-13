Adrian Mutu sau Edin Dzeko? Răspunsul lui Elvir Koljic şi reacţia "Briliantului" - Antena Sport

Atacantul Rapidului, Elvir Koljic (30 de ani), a fost întrebat ce vârf a atins un nivel mai înalt, Adrian Mutu (46 de ani) sau Edin Dzeko (39 de ani). Dzeko e încă în activitate.
Căpitanul Bosniei se pregăteşte de duelul cu România, de sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. După meciul cu Bosnia tricolorii vor întâlni San Marino, acasă, în ultimul meci din grupa H de calificare la World Cup 2026. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45. Meciul se dispută la Ploieşti.
Koljic e de părere că Edin Dzeko l-a depăşit pe Adrian Mutu: “A scris istorie”
Elvir Koljic consideră că Edin Dzeko l-a depăşit ca valoare pe Adrian Mutu.
“Eu zic Dzeko. Toate echipele la care a jucat sunt de top și la toate a făcut diferența, a scris istorie”, a declarat Elvir Koljic pentru digisport.ro.
“Pfai, să vezi ce-i dau (n.r: râde)“, a reacţionat Adrian Mutu, în glumă. “Dzeko a fost un super-fotbalist. Despre ce vorbim?“, a spus ulterior Adrian Mutu.
România are mare nevoie de victorie în Bosnia pentru a egala naţionala lui Dzeko la puncte şi a deveni mare favorită la locul 2 în grupă. În tur Bosnia s-a impus la limită, cu 1-0, printr-un gol marcat de Armin Gigovic, din pasa lui Kolasinac.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
- Credit pentru Gino Iorgulescu. Cluburile au decis că poate candida şi la viitoarele alegeri LPF
- Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român
- Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială”
- Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase
- Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “E urmaşul natural”