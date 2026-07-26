Adrian Șut, prezentat oficial la noua echipă. Va fi pregătit de fostul antrenor de la FCSB

Adrian Șut (27 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă, Levadiakos. Fostul căpitan de la FCSB s-a despărțit de echipa din Emiratele Arabe Unite, Al-Ain, după doar jumătate de sezon.
Adrian Șut va fi antrenat la Levadiakos, în prima ligă din Grecia, de Elias Charalambous și de Mihai Pintilii. Cei doi au plecat de la FCSB în martie, după ratarea play-off-ului, și și-au găsit angajament în această vară.
Adrian Șut, prezentat oficial la noua echipă, Levadiakos
Adrian Șut va fi coechipier la Levadiakos și cu un fost coleg de la FCSB. Alexandru Pantea a fost și el transferat de Elias Charalambous la formația elenă.
Adrian Șut a fost împrumutat de Levadiakos, de la Al-Ain, până la finalul sezonului. Grecii au anunțat oficial transferul mijlocașului român pe paginile oficiale ale clubului.
„Levadiakos FC are plăcerea să anunțe cooptarea fotbalistului internațional român Adrian Sut.
Mijlocașul în vârstă de 27 de ani (30.04.1999) vine la echipa noastră sub formă de împrumut de la Al Ain, campioana Emiratelor Arabe Unite.
S-a transferat acolo în ianuarie 2026 și a fost încoronat campion la sfârșitul sezonului, precum și câștigător al Cupei, bifând 14 apariții și 1 gol.
Membru activ al echipei naționale a României (8 selecții), înainte de a-și părăsi țara natală, a câștigat două campionate (2024, 2025) și două Supercupe (2024, 2025) cu FCSB, în care a fost un fotbalist cheie timp de ani și jumătae, fiind ales de două ori în cel mai bun unsprezece al campionatului din țara sa (2022-2023, 2024-2025).
A mai jucat pentru Academica Clinceni, Pandurii Tg Jiu și Târgu Mureș, de unde a fost promovat la seniori, bifând un total de 194 de apariții (19 goluri, 14 pase decisive) în prima divizie a României, precum și 39 de apariții (3 goluri, 1 pasă decisivă) în competiții UEFA (Liga Campionilor, Europa League, Conference League) cu FCSB.
Adrian, îți urăm bun venit în familia Levadiakos! Îți dorim sănătate și multe succese”, a anunțat Levadiakos, pe Instagram.
Din vară, Adrian Șut va reveni la Al-Ain, echipă cu care mai are contract până în 2028 și unde încasează un milion de euro pe sezon. Alături de saudiți, mijlocașul român a cucerit titlul în vară, bifând 14 meciuri în a doua parte a sezonului, după transferul de la FCSB.
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