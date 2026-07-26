Adrian Șut, prezentat oficial la noua echipă. Va fi pregătit de fostul antrenor de la FCSB

Adrian Șut (27 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă, Levadiakos. Fostul căpitan de la FCSB s-a despărțit de echipa din Emiratele Arabe Unite, Al-Ain, după doar jumătate de sezon.

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Adrian Șut va fi antrenat la Levadiakos, în prima ligă din Grecia, de Elias Charalambous și de Mihai Pintilii. Cei doi au plecat de la FCSB în martie, după ratarea play-off-ului, și și-au găsit angajament în această vară.

Adrian Șut, prezentat oficial la noua echipă, Levadiakos

Adrian Șut va fi coechipier la Levadiakos și cu un fost coleg de la FCSB. Alexandru Pantea a fost și el transferat de Elias Charalambous la formația elenă.

Adrian Șut a fost împrumutat de Levadiakos, de la Al-Ain, până la finalul sezonului. Grecii au anunțat oficial transferul mijlocașului român pe paginile oficiale ale clubului.

„Levadiakos FC are plăcerea să anunțe cooptarea fotbalistului internațional român Adrian Sut.