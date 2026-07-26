Remarcații lui Mircea Rednic după victoria răsunătoare a lui Dinamo cu Univ. Craiova: „O notă specială pentru el”

Mircea Rednic, fostul jucător și antrenor de la Dinamo, a lăudat formație alb-roșie după victoria de efect obținută pe Arcul de Triumf contra Universității Craiova, scor 5-1. În discursul său, „Puriul” a numit două persoane pe care le-a scos în evidență, și anume antrenorul Nuno Campos, respectiv portarul Alaa Bellaarouch.
Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.
Discursul lui Mircea Rednic după Dinamo – Univ. Craiova 5-1
După meci, atât în seara respectivă, cât și în dimineața următoare, au început să apară diverse reacții, atât din partea taberei dinamoviste, cât și a celei craiovene. Recent, Mircea Rednic și-a expus și el opinia și și-a lăudat echipa de suflet pentru modul în care a gestionat partida.
Fostul tehnician din Ștefan cel Mare a apreciat modul în care Nuno Campos a pregătit meciul și a surprins în mai multe rânduri defensiva avansată a oltenilor. Alaa Bellaarouch, goalkeeper-ul marocan care a fost remarcat și de Florin Prunea, s-a numărat și el printre cei lăudați de Rednic.
Nu în ultimul rând, Rednic a pus accentul pe atmosfera creată de suporterii alb-roșiilor pe Arcul de Triumf.
„Chestii pozitive ce trebuie spuse, mai ales că au fost. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor de la Dinamo, clar. Indiferent de conjunctură, indiferent de ceea ce ar spune adversara, că Universitatea Craiova s-a concentrat pe meciul de Europa…
Când ești profesionist și ți se oferă șansa de a juca într-un astfel de meci, un derby, o confruntare a orgoliilor, dai totul și ceva mai mult, chiar dacă ai alt meci peste trei zile.
O notă specială pentru antrenorul Nuno Campos. S-a văzut clar că a pregătit jocul foarte bine, având în vedere că linia defensivă a oltenilor joacă avansat. I-a surprins de multe ori.
Un punct pozitiv – portarul (n.red Bellaarouch). De mult n-am mai văzut un goalkeeper care nu doar să aibă parade de efect într-un meci cu miză, dar și să aibă un joc de picior foarte bun.
Apoi, atmosfera. Indiferent de problemele iscate între suporteri și conducere, spectatorii au împins de la spate echipa și băieții au simțit o motivație specială„, a spus fostul antrenor de la Dinamo, potrivit gsp.ro.
Mircea Rednic a avut cinci mandate de antrenor pe banca lui Dinamo, ultimul în sezonul 2021/22, când a stat 12 meciuri pe banca alb-roșiilor. Unicul trofeu câștigat alături de „câini” a fost titlul de campion din anul 2007, ultimul al echipei din Ștefan cel Mare.
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