Remarcații lui Mircea Rednic după victoria răsunătoare a lui Dinamo cu Univ. Craiova: „O notă specială pentru el”

Jucătorii lui Dinamo, după un gol / Sport Pictures

Mircea Rednic, fostul jucător și antrenor de la Dinamo, a lăudat formație alb-roșie după victoria de efect obținută pe Arcul de Triumf contra Universității Craiova, scor 5-1. În discursul său, „Puriul” a numit două persoane pe care le-a scos în evidență, și anume antrenorul Nuno Campos, respectiv portarul Alaa Bellaarouch.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.

Discursul lui Mircea Rednic după Dinamo – Univ. Craiova 5-1

După meci, atât în seara respectivă, cât și în dimineața următoare, au început să apară diverse reacții, atât din partea taberei dinamoviste, cât și a celei craiovene. Recent, Mircea Rednic și-a expus și el opinia și și-a lăudat echipa de suflet pentru modul în care a gestionat partida.

Fostul tehnician din Ștefan cel Mare a apreciat modul în care Nuno Campos a pregătit meciul și a surprins în mai multe rânduri defensiva avansată a oltenilor. Alaa Bellaarouch, goalkeeper-ul marocan care a fost remarcat și de Florin Prunea, s-a numărat și el printre cei lăudați de Rednic.

Nu în ultimul rând, Rednic a pus accentul pe atmosfera creată de suporterii alb-roșiilor pe Arcul de Triumf.