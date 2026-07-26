De ce a plecat, de fapt, Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB: „Are același salariu”

Cristi Borcea a dezvăluit motivul real pentru care Eddy Gnahore a plecat de la Dinamo și a semnat cu FCSB. Mijlocașul de 32 de ani a rămas liber de contract în această vară, fiind transferat de formația roș-albastră.

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Cristi Borcea a transmis că Eddy Gnahore ar încasa la FCSB același salariu ca la Dinamo, în jur de 20.000 de euro pe lună.

Cristi Borcea regretă plecarea lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB

Cristi Borcea a mai declarat că șefii dinamoviști au fost cei care nu au mai dorit să-i prelungească înțelegerea lui Eddy Gnahore, decizia fiind luată înainte de venirea lui Nuno Campos pe bancă.

Fostul șef de la Dinamo consideră că oficialii din Ștefan cel Mare au comis o mare greșeală atunci când l-au lăsat pe mijlocaș să plece atât de ușor.

„Cea mai mare greșeală a fost cu Gnahore. Și anul trecut a fost la fel, au pierdut cei mai buni trei jucători: Selmani, Olsen și Homawoo. (n.r. Gnahore) Are același salariu (n.r. la FCSB) pe care îl avea la Dinamo. Același salariu. Nu i-a dat nimic la semnătură, are același salariu.