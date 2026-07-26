Vinicius și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu starul lui Real de care s-au interesat Arsenal și Liverpool

Situația lui Vinicius de la Real Madrid era văzută drept incertă, ținând cont că superstarul brazilian încă nu își prelungise înțelegerea cu formația de pe Bernabeu, deși mai avea doar un an de contract.
Totuși, extrema stângă și-a stabilit prioritatea, iar aceasta este să semneze un nou acord cu actualul său club, în ciuda interesului manifestat de doi granzi din Premier League, Liverpool și Arsenal.
Vinicius vrea să rămână la Real Madrid! Salariul cerut de brazilian
Real Madrid a făcut patru transferuri până acum în „Era” lui Jose Mourinho și plănuiește să mai aducă doi jucători, respectiv pe Rodri și pe Yan Diomande. Deși clubul de pe Bernabeu se întărește serios cu gândul la noul sezon, în cadrul echipei încă planează incertitudinea legată de Vinicius.
Este bine cunoscut faptul că înțelegerea dintre cele două părți expiră în 2027, iar negocieri au mai existat, însă de fiecare dată s-au împotmolit. Totuși, Vinicius, revenit de la Cupa Mondială, urmează să se pună la masă cu echipa sa pentru a stabili în sfârșit termenii pentru a semna o nouă înțelegere.
Recent, în presă au apărut informații potrivit cărora pe urmele starului sud-american s-ar afla Liverpool (care îl vrea din 2027 când ar deveni liber de contract) și Arsenal, care sunt gata să profite dacă Vini și Real nu ajung nici acum la un consens.
Cu toate acestea, atât brazilianul, cât și echipa sa, rămân fermi pe poziții. Conform publicației iberice AS, ambele tabere au ca prioritate prelungirea contractului, astfel că niciuna nu se gândește la o eventuală plecare.
Conform sursei citate anterior, Vinicius va cere un salariu de 20 de milioane de euro pe an, cu cinci mai mult față de cât primește acum. La Real Madrid, cel mai bine plătit jucător este Kylian Mbappe, care încasează 30 de milioane de euro pe sezon.
Cât va cere Real Madrid pe Vinicius dacă brazilianul nu prelungește contractul
Real Madrid nu vrea să renunțe ușor la Vinicius. Conform sport.es, madrilenii vor să obțină cel puțin suma de 160 de milioane de euro în schimbul brazilianului cotat la 140 de milioane de euro.
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