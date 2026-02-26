Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: "Să rămân eu singur să joc fotbal?" - Antena Sport

Închide meniul
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?”

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 12:45

Ştefan Târnovanu şi Gigi Becali / Colaj Profimedia

Ștefan Târnovanu a cerut să fie lăsat să plece de la FCSB, iar anunţul a fost făcut prin impresarul Giovanni Becali. Patronul FCSB a purtat o discuţie cu portarul de 25 de ani şi a ajuns la o înţelegere cu el.

„Am vorbit cu Târnovanu. Giovanni nu are nicio vină, Giovanni a transmis ce a zis el. I-am zis, bă, tu cât aveai salariu? Păi aveam 1000. Eu te-am luat de la Poli Iași, te-am adus aici… Acum nu mai e vorba de tine. Acum e vorba că interesul echipei este ăsta. Ăsta este interesul echipei. Să putem să intrăm în play-off să câștigăm campionatul. Dar a înțeles băiatul.

(n.r. – Păi și de ce l-ați întrebat cât avea salariu?) Pentru că atunci, avea 1000 de euro, când l-am luat eu de acolo, ei aveau nevoie de 200 de mii împrumut. Și le-am dat 200 de mii, am zis, bă, 200 de mii, dar dați-mi ceva. Au zis că îmi dau portarul.

Păi avem unul 2 metri, 1,98, mi-au zis. Dacă are 1,98, poate iese ceva din el, fără să aud de el. Și le-am dat 200.000. Am întrebat, de fapt, pe cineva care fusese la ei. Am zis, bă, pe cine să iau de la ei? Că să-l iau pe portarul ăla, că are perspectivă. Nu îl știam eu pe Târnovanu!”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali a explicat şi în ce condiţii îl lasă să plece pe Ștefan Târnovanu.

„De ce vorbești acum? E perioada de transferuri? Când o fi la vară, poți să zici că vrei să pleci. Dar poți să zici că vrei să pleci dacă vii cu o echipă care vrea să te ia. Așa vor să plece toți, să rămân eu singur să joc fotbal? Nu știu cât are clauză, mi se pare că are vreo 5 milioane sau 10, nu știu”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa menţionată.

