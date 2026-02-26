Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor - Antena Sport

Închide meniul
Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor

Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor

Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 13:22

Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor

Florin Tănase / SPORT PICTURES

În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune.

Cel mai probabil fotbalistul se va afla în echipa de start a FCSB la partida cu UTA Arad. În urma RMN-ului făcut a rezultat că jucătorul poate evolua în urmtătoarea partidă din campionat.

Impresarul Florin Vulutar, apropiat al lui Tănase, a dat ultima veste despre starea lui de sănătate.

“Tănase este bine. A fost mai mult o sperietură la meciul cu Metaloglobus. A făcut un RMN și este totul ok. Va fi alături de echipă în deplasarea de la Arad”, a spus Florin Vulturar, pentru digisport.ro.

Vulturar este implicat în mai multe afaceri cu fotbalistul FCSB şi sunt buni prieteni.

