Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor - Antena Sport

În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune.

Cel mai probabil fotbalistul se va afla în echipa de start a FCSB la partida cu UTA Arad. În urma RMN-ului făcut a rezultat că jucătorul poate evolua în urmtătoarea partidă din campionat.

Impresarul Florin Vulutar, apropiat al lui Tănase, a dat ultima veste despre starea lui de sănătate.

“Tănase este bine. A fost mai mult o sperietură la meciul cu Metaloglobus. A făcut un RMN și este totul ok. Va fi alături de echipă în deplasarea de la Arad”, a spus Florin Vulturar, pentru digisport.ro.

Vulturar este implicat în mai multe afaceri cu fotbalistul FCSB şi sunt buni prieteni.