Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 124-116! Cade Cunningham, 29 de puncte şi 13 assist-uri - Antena Sport

Detroit Pistons a câştigat duelul liderilor celor două conferinţe ale ligii profesioniste nord-americane de baschet, învingând pe propriul parchet, cu scorul de 124-116, pe Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, într-un meci disputat miercuri seara.

Coordonatorul de joc al lui Pistons, Cade Cunningham, a reuşit 29 de puncte şi 13 assist-uri în acest joc, în timp ce colegul său Jalen Duren a contribuit la succesul gazdelor cu 29 de puncte şi 15 recuperări. Jaylin Williams s-a remarcat de la învinşi, cu 30 puncte şi 11 recuperări.

Detroit Pistons – Oklahoma City Thunder 124-116

Thunder nu a putut conta însă în acest joc pe mai mulţi dintre jucătorii săi de bază: MVP-ul Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Alex Caruso şi Isaiah Hartenstein, confruntaţi cu probleme medicale.

Graţie acestui succes, Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est, cu 43 de victorii şi 14 înfrângeri, are cel mai bun procentaj de succes de la debutul sezonului (75,4%), în faţa lui Thunder (75,0%), liderul Conferinţei de Vest (45 de victorii, 15 înfrângeri).

Tot miercuri, San Antonio Spurs, ocupanta locului secund în ierarhia Estului, a obţinut a zecea sa victorie consecutivă în NBA, învingând în deplasare, cu scorul de 110-107, formaţia Toronto Raptors.