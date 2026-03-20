Alex Mitriță, hattrick de assist-uri. Nu joacă împotriva Turciei, dar face senzație în China

Alex Mitriță se simte bine de tot în China, la Zhejiang Professional, acolo unde joacă din vara trecută. În meciul de astăzi a reușit trei pase de gol, fiind decisiv în victoria cu 4-1 a echipei sale.

Hattrick de assist-uri

Titular în partida dintre Qingdao și Zhejiang, Mitriță a ieșit la rampă după pauză. Era 1-0 pentru adversară prin golul fostului jucător de la FCSB, Edjouma. În minutul 54, Mitriță a dat primul assist pentru reușita de 1-1 a lui Yang.

Pe același traseu s-a făcut scorul 3-1 pentru Zhajiang în minutul 70. Iar Tao Qianlong a stabilit scorul final, 4-1, tot din pasa lui Mitriță, în minutul 90+3. Zhejiang are 5 puncte după primele 3 etape, în care Mitriță a dat un gol și 4 assist-uri și a evoluat toate minutele.

Alex Mitriță a jucat ultima dată pentru naționala României în înfrângerea cu Canada, 0-3, când a intrat pe teren în ultimele 17 minute.