Avertisment legat de temperaturile extreme de la Campionatul Mondial 2026

Un fotbal mai conservator

Chris Mullington, anestezist consultant la Imperial College London NHS Trust şi lector clinic senior la Imperial College London, a declarat că este mai probabil ca căldura extremă să influenţeze modul în care se desfăşoară meciurile decât să provoace urgenţe medicale pe scară largă în rândul jucătorilor.

„Va fi mai degrabă o problemă de performanţă decât una de sănătate”, a spus el. „Aceşti jucători sunt sportivi de elită şi sunt aclimatizaţi. Veţi vedea jucători care îşi reglează singuri ritmul. Această termoreglare comportamentală este foarte dificil de ignorat. Aşadar, s-ar putea să ajungem la un fotbal mai conservator.”

Conform analizei, se aşteaptă ca sistemele de răcire să reducă o parte din risc la trei dintre cele 16 stadioane gazdă.

Cu toate acestea, peste o treime din meciurile cu o probabilitate de cel puţin 10% de a depăşi 26 °C WBGT sunt programate pe stadioane fără aer condiţionat, inclusiv în Miami, Kansas City, New York şi Philadelphia.

Aceasta include finala de la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, care se confruntă acum cu o şansă de una la opt de a depăşi pragul de 26 °C şi un risc de aproximativ 3% de a atinge nivelul mai periculos – aproximativ dublul riscului pe care l-ar fi avut în 1994, se arată în analiză.

Friederike Otto, profesor de ştiinţe climatice la Imperial College London, a declarat că rezultatele subliniază necesitatea ca FIFA să reconsidere perioada în care sunt programate viitoarele Cupe Mondiale, în special în regiunile vulnerabile la căldura extremă din timpul verii.

„Din punct de vedere al sănătăţii, ar fi recomandabil ca aceste (Cupe Mondiale) să aibă loc fie mai devreme, fie mai târziu în cursul anului, astfel încât să se poată organiza o sărbătoare a fotbalului, în loc de un eveniment care reprezintă un risc masiv pentru sănătatea întregului oraş”, a spus Otto.

FIFPRO a avertizat, de asemenea, că, deşi stadioanele dotate cu aer condiţionat din oraşe precum Dallas şi Houston pot contribui la protejarea jucătorilor, fanii care asistă la meciuri şi la festivalurile în aer liber ar putea rămâne expuşi la perioade prelungite de căldură periculoasă.