Avertisment legat de temperaturile extreme de la Campionatul Mondial 2026

Sindicatul global al jucătorilor de fotbal şi-a exprimat joi îngrijorarea cu privire la canicula din timpul Cupei Mondiale din 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Oamenii de ştiinţă au avertizat că probabilitatea apariţiei unor temperaturi periculoase pentru jucători şi suporteri a crescut semnificativ, relatează Reuters.
O analiză realizată de grupul de cercetare climatică World Weather Attribution a arătat că aproximativ un sfert din cele 104 meciuri ale turneului extins care se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada vor fi jucate, probabil, în condiţii care depăşesc limitele de siguranţă recomandate de FIFPRO, riscul fiind aproape dublu faţă de cel înregistrat la Cupa Mondială din 1994 din SUA.
Avertisment legat de temperaturile extreme la Campionatul Mondial 2026
Cercetătorii au afirmat că aproximativ cinci meciuri s-ar putea desfăşura în condiţii considerate nesigure, situaţie în care s-ar recomanda amânarea acestora.
Oamenii de ştiinţă au evaluat riscul pe baza orelor de începere a meciurilor şi a indicelui WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), care măsoară capacitatea organismului de a se răcori.
„Calculele pentru estimarea probabilităţii ca meciurile Cupei Mondiale FIFA 2026 să se desfăşoare în condiţii de WBGT ridicat sunt în concordanţă cu calculele FIFPRO publicate în 2023”, a declarat directorul medical al FIFPRO, Vincent Gouttebarge.
„Aceste estimări justifică necesitatea şi implementarea unei serii de strategii de atenuare, în vederea unei mai bune protejări a sănătăţii şi performanţei jucătorilor atunci când sunt expuşi la condiţii de căldură.”
FIFPRO recomandă luarea de măsuri de răcorire atunci când indicele WBGT depăşeşte 26 de grade Celsius şi susţine că meciurile ar trebui amânate dacă acesta depăşeşte 28 °C, ceea ce echivalează cu aproximativ 38 °C în condiţii de căldură uscată sau 30 °C în condiţii de umiditate ridicată.
FIFA a declarat pentru Reuters că a elaborat un plan de gestionare a riscurilor legate de căldură, cu măsuri care includ pauze de hidratare de trei minute în fiecare repriză a meciurilor, infrastructură de răcorire pentru fani şi jucători, cicluri adaptate de muncă-odihnă şi o pregătire medicală îmbunătăţită, care se adaptează în funcţie de condiţiile în timp real. „FIFA se angajează să protejeze sănătatea şi siguranţa jucătorilor, arbitrilor, fanilor, voluntarilor şi personalului”, a declarat forul mondial într-un comunicat.
Un fotbal mai conservator
Chris Mullington, anestezist consultant la Imperial College London NHS Trust şi lector clinic senior la Imperial College London, a declarat că este mai probabil ca căldura extremă să influenţeze modul în care se desfăşoară meciurile decât să provoace urgenţe medicale pe scară largă în rândul jucătorilor.
„Va fi mai degrabă o problemă de performanţă decât una de sănătate”, a spus el. „Aceşti jucători sunt sportivi de elită şi sunt aclimatizaţi. Veţi vedea jucători care îşi reglează singuri ritmul. Această termoreglare comportamentală este foarte dificil de ignorat. Aşadar, s-ar putea să ajungem la un fotbal mai conservator.”
Conform analizei, se aşteaptă ca sistemele de răcire să reducă o parte din risc la trei dintre cele 16 stadioane gazdă.
Cu toate acestea, peste o treime din meciurile cu o probabilitate de cel puţin 10% de a depăşi 26 °C WBGT sunt programate pe stadioane fără aer condiţionat, inclusiv în Miami, Kansas City, New York şi Philadelphia.
Aceasta include finala de la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, care se confruntă acum cu o şansă de una la opt de a depăşi pragul de 26 °C şi un risc de aproximativ 3% de a atinge nivelul mai periculos – aproximativ dublul riscului pe care l-ar fi avut în 1994, se arată în analiză.
Friederike Otto, profesor de ştiinţe climatice la Imperial College London, a declarat că rezultatele subliniază necesitatea ca FIFA să reconsidere perioada în care sunt programate viitoarele Cupe Mondiale, în special în regiunile vulnerabile la căldura extremă din timpul verii.
„Din punct de vedere al sănătăţii, ar fi recomandabil ca aceste (Cupe Mondiale) să aibă loc fie mai devreme, fie mai târziu în cursul anului, astfel încât să se poată organiza o sărbătoare a fotbalului, în loc de un eveniment care reprezintă un risc masiv pentru sănătatea întregului oraş”, a spus Otto.
FIFPRO a avertizat, de asemenea, că, deşi stadioanele dotate cu aer condiţionat din oraşe precum Dallas şi Houston pot contribui la protejarea jucătorilor, fanii care asistă la meciuri şi la festivalurile în aer liber ar putea rămâne expuşi la perioade prelungite de căldură periculoasă.
