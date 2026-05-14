Coreea de Nord la Mondialul din 2010: „Primesc sfaturi de la Kim Jong Il prin telefoane invizibile!”

În 2010, Coreea de Nord s-a întors la Cupa Mondială după 44 de ani, la ediția din Africa de Sud. Prezența lor a fost spectaculoasă, dar nu neapărat prin prisma evoluțiilor din teren, ci din tot ceea ce s-a întâmplat în jurul echipei.

Pentru nord-coreeni, veniți la Mondial cu un lot din care 20 dintre cei 23 de jucători evoluau în campionatul intern, tot universul s-a învârtit în jurul liderului suprem, Kim Jong Il, tatăl actualului conducător al țării, Kim Jong Un.

„Primesc sfaturi tactice de la Kim Jong Il prin telefoane invizibile!”

Kim Jong Il nu era doar liderul Coreei de Nord, ci și întâiul tactician al țării. Intervenea în alcătuirea echipei și în alegerea sistemului de joc, pe principiul „monarhului absolut”, care se pricepe la toate. Înaintea meciului de debut al asiaticilor, cu Brazilia, la Johannesburg, selecționerul echipei nord-coreene a dat o declarație halucinantă.

„Primesc regulat sfaturi tactice de la Kim Jong Il în timpul meciurilor prin telefoane mobile invizibile, care nu se văd cu ochiul liber. E o tehnologie dezvoltată personal de liderul nostru”, a spus selecționerul, Kim Jong Hun pe numele său, pentru ESPN, citat de ABC News.

Primul meci transmis live în Coreea de Nord

Declarația antrenorului s-a înscris în cultul personalității pentru Kim Jong Il, inventator inclusiv al hamburgerului, potrivit propagandei de la Phenian. Iar după înfrângerea la limită cu Brazilia, 1-2, în care Ji Yun Nam a punctat în finalul meciului, încrederea regimului era la cote maxime. Așa că liderul din Coreea de Nord a decis să transmită în direct meciul cu Portugalia, potrivit The Guardian. A fost pentru prima oară în istoria țării când un joc a fost live la TV. Cu Brazilia, de pildă, meciul a fost transmis cu un decalaj de câteva ore.