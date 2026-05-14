Coreea de Nord la Mondialul din 2010: „Primesc sfaturi de la Kim Jong Il prin telefoane invizibile!”

În 2010, Coreea de Nord s-a întors la Cupa Mondială după 44 de ani, la ediția din Africa de Sud. Prezența lor a fost spectaculoasă, dar nu neapărat prin prisma evoluțiilor din teren, ci din tot ceea ce s-a întâmplat în jurul echipei.
Pentru nord-coreeni, veniți la Mondial cu un lot din care 20 dintre cei 23 de jucători evoluau în campionatul intern, tot universul s-a învârtit în jurul liderului suprem, Kim Jong Il, tatăl actualului conducător al țării, Kim Jong Un.
„Primesc sfaturi tactice de la Kim Jong Il prin telefoane invizibile!”
Kim Jong Il nu era doar liderul Coreei de Nord, ci și întâiul tactician al țării. Intervenea în alcătuirea echipei și în alegerea sistemului de joc, pe principiul „monarhului absolut”, care se pricepe la toate. Înaintea meciului de debut al asiaticilor, cu Brazilia, la Johannesburg, selecționerul echipei nord-coreene a dat o declarație halucinantă.
„Primesc regulat sfaturi tactice de la Kim Jong Il în timpul meciurilor prin telefoane mobile invizibile, care nu se văd cu ochiul liber. E o tehnologie dezvoltată personal de liderul nostru”, a spus selecționerul, Kim Jong Hun pe numele său, pentru ESPN, citat de ABC News.
Primul meci transmis live în Coreea de Nord
Declarația antrenorului s-a înscris în cultul personalității pentru Kim Jong Il, inventator inclusiv al hamburgerului, potrivit propagandei de la Phenian. Iar după înfrângerea la limită cu Brazilia, 1-2, în care Ji Yun Nam a punctat în finalul meciului, încrederea regimului era la cote maxime. Așa că liderul din Coreea de Nord a decis să transmită în direct meciul cu Portugalia, potrivit The Guardian. A fost pentru prima oară în istoria țării când un joc a fost live la TV. Cu Brazilia, de pildă, meciul a fost transmis cu un decalaj de câteva ore.
Mai târziu, regimul din Coreea de Nord a regretat crunt decizia. Portugalia s-a impus cu 7-0, rezultat umilitor atât pentru echipă, cât și pentru propaganda de la Phenian. „Portugalia a câștigat meciul și acum are patru puncte în clasament. Încheiem aici transmisia”, a spus, scurt, comentatorul nord-coreean la finalul jocului.
Fanii nord-coreeni nu erau nord-coreeni, ci chinezi
Coreea de Nord a pierdut și ultimul duel, 0-3 cu Coasta de Fildeș, dar a mai lăsat o „amintire nemuritoare”. Cei o mie de fani care au susținut echipa la meciurile de la Mondial nu erau nord-coreeni, ci actori chinezi plătiți de autoritățile de la Phenian. Fără forță economică și fiind o țară închisă, în care cetățenilor nu li se permite să călătorească în străinătate, Coreea de Nord a apelat la această variantă pentru a umple locurile care îi erau destinate.
„Ni s-a spus că fanii nord-coreeni nu sunt nord-coreeni. Sunt actori aleși pe sprânceană din China, trimiși aici pentru a juca rolul fanilor nord-coreeni. Nu am găsit niciunul cu care să pot vorbi, să-mi poată confirma, deși mă îndoiesc că mi-ar spune adevărul”, a spus comentatorul Sky Sports, Martin Tyler.
Ședință de șase ore la întoarcerea acasă
Ajuns acasă după trei eșecuri și golaveraj 1-12, lotul Coreei de Nord nu a fost primit cu flori de liderii regimului. Cel puțin așa a susținut Radio Free Asia, care a povestit că jucătorii au fost băgați într-o ședință de „critică ideologică”, care a durat șase ore. Selecționerul, Kim Jong Hun, a fost umilit public, inclusiv de ministrul Sportului, potrivit aceleiași surse.
Cert e că, de atunci, Coreea de Nord nu s-a mai calificat la Cupa Mondială. În criză de rezultate, nord-coreenii au încercat și ceea ce părea imposibil să se întâmple vreodată: au angajat un selecționer străin, pe norvegianul Jørn Andersen. Acesta a lucrat doi ani la Phenian, între 2016 și 2018, dar n-a reușit să ducă echipa la turneul final.
