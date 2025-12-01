Gigi Becali a anunțat o mutare surpriză! Fotbalistul semnează cu FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali a anuțat prima mutare pe care FCSB o face în această iarnă. Un jucător despre care se spunea că pleacă de la FCSB își prelungește contractul. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, după meciul câștigat cu Farul.

În meciul cu Farul, Valentin Crețu a intrat pe teren chiar în locul lui Pantea, în minutul 62 al întâlnirii, și și-a ajutat echipa să obțină un succes important. Imediat, Gigi Becali a anunțat că nu renunță la Crețu, ba mai mult îi prelungește contractul.

„Lui Crețu cred că îi prelungesc contractul. Dacă am văzut că Pantea e emotiv, bagă-l mă pe Crețu, că el nu are emoții, chiar dacă mai face greșeli. Crețu face banda, tată! Urcă până acolo, nu știe săracul să centreze, dar face banda, urcă. O să-i prelungesc contractul”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

Valentin Crețu este din 2019 la FCSB și a evoluat în 165 de partide. El a marcat și un gol pentru gruparea bucureșteană.