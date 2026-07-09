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Barcelona a început asaltul pentru fotbalistul pe care FRF l-a refuzat

Mihai Alecu Publicat: 9 iulie 2026, 10:40 / Actualizat: 9 iulie 2026, 11:46

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Barcelona a început asaltul pentru fotbalistul pe care FRF l-a refuzat

Barcelona încearcă transferul lui Adeyemi de la Dortmund. Foto: Getty Images

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Barcelona şi-a găsit atacant, asta după ce Robert Lewandowski a fost lăsat să plece în această vară după ce i-a expirat contractul. Catalanii l-au luat pe Anthony Gordon, de la Newcastle, însă nu se opresc aici şi sunt pe cale să bifeze o nouă lovitură.

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Jucătorul celor de la Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ar fi aproape să devină noul jucător al celor de la Barcelona, asta după ce formaţia condusă de Joan Laporta a iniţiat discuţiile cu formaţia germană.

Karim Adeyemi este aproape de transferul la Barcelona

Karim Adeyemi, cel care a intrat în ultimul contract cu trupa din Bundesliga, este încântat de perspectiva de a juca pentru gruparea iberică. Fabrizio Romano a scris despre negocieri şi spune că jucătorul a bătut palma cu catalanii, informându-i totodată pe cei de la BVB de dorinţa sa de a se transfera pe Camp Nou.

Barcelona a trimis o ofertă oficială şi încearcă să închidă afacerea cât mai repede. Se pare că transferul ar urma să se facă pentru o sumă ce se învârte în jurul a 40 de milioane de euro. Jucătorul neamţ este polivalent şi poate ocupa toate cele 3 poziţii din atac, atât în ambele benzi, cât şi în zona centrală, acolo de unde a plecat Robert Lewandowski.

Karim Adeyemi are origini româneşti. Povestea jucătorului cu mama româncă

Karim Adeyemi are și rădăcini românești prin mama sa, originară din România, în timp ce tatăl său este nigerian. Născut și crescut în Germania, atacantul a fost eligibil să reprezinte atât România, cât și Germania la nivel internațional. Puțini știu însă că, în copilărie, Adeyemi a ajuns chiar la o selecție organizată de FRF, sperând să intre în atenția oficialilor români. Experiența s-a încheiat însă dezamăgitor, după ce i s-ar fi spus că este prea scund și nu a fost oprit în lot.

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Ulterior, Federația Română de Fotbal a încercat să reia legătura cu familia sa, însă răspunsul a fost negativ. Mama fotbalistului a povestit că experiența de la selecție i-a făcut să nu mai ia în calcul varianta României, considerând că modul în care a fost tratat nu a fost unul profesionist. În cele din urmă, Adeyemi a ales să reprezinte Germania, unde a parcurs toate etapele loturilor de juniori și a ajuns la echipa națională de seniori.

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