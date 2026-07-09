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Motivul pentru care Tobias Christensen a plecat de la Rapid. Totul s-a aflat abia acum

Mihai Alecu Publicat: 9 iulie 2026, 12:18

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Motivul pentru care Tobias Christensen a plecat de la Rapid. Totul s-a aflat abia acum

Motivul plecării lui Tobias Christensen de la Rapid. Foto: Sport Pictures

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Unul dintre cei mai importanţi jucători de la Rapid din stagiunea trecută, Tobias Christensen, a fost protagonistul unui transfer surprinzător în această vară. Mijlocaşul norvegian a plecat în Polonia, acolo unde a semnat cu nou promovata Wieczysta Krakow.

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Mulţi suporteri ai formaţiei bucureştene s-au arătat surprinşi de acest transfer, în contextul evoluţiilor bune ale nordicului, însă acum s-a aflat exact motivul pentru care mutarea a fost perfectată.

Tobias Christensen a primit un salariu important pentru a accepta oferta celor de la Wieczysta Krakow

Intrat în ultimul an de contract cu Rapid, Tobias Christensen nu mai era mulţumit de situaţia sa şi odată venită propunerea din Polonia, discuţiile au decurs cât de poate de iute şi mijlocaşul a fost convins cu un salariu important, de 40.000 de euro lunar, notează Fanatik.

Acesta ar fi şi motivul principal pentru care plecarea sa de la Rapid s-a făcut imediat, fără ezitare din partea fotbalistului. Norvegianul a primit şi o primă de instalare importantă, de 200.000 de euro, iar astfel a uitat repede de cei 180.000 de euro pe care îi lua anual în Liga 1.

Formaţia patronată de Dan Şucu s-ar fi ales în urma acestei afaceri cu 500.000 de euro, o sumă rezonabilă în contextul în care Christensen era în ultimul an de contract.

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Planul lui Daniel Pancu după plecarea lui Tobias Christensen de la Rapid

Daniel Pancu ar fi pregătit de noua eră de la Rapid, după cedarea lui Tobias Christensen în Polonia. Tehnicianul are în plan să folosească un sistem 4-3-3, în care ori Dina Grameni, ori Olimpiu Moruţan, să joace rolul de mijlocaş central ofensiv.

Acesta din urmă ar urma să fie băgat în anumite meciuri şi în banda dreaptă a atacului, lucru recunoscut public de Daniel Pancu. Totuşi, este start de mercato şi lucrurile se pot schimba, pot apărea transferuri noi, fie că vorbim de veniri, fie că vorbim de plecări.

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