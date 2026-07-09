Beșiktaș a transferat fundaşul pe care Gică Hagi îl vrea la naţionala României!

Turcii anunţă că Beșiktaș ar fi ajuns la un acord cu Umit Akdag.
Mutarea vine la scurt timp după ce şi Galatasaray şi-ar fi manifestat interesul petru român. Nu se ştie încă şi despre ce sumă de transfer este vorba. Alanyaspor a cerut iniţial pentru fotbalist nu mai puţin de 6 milioane de euro.
Gică Hagi îl vrea la naţionala României
Umit Akdag are dublă cetăţenie: română şi turcă. A reprezentat România la echipele de tineret, dar – în speranţa că va fi convocat la naţionala mare a Turciei – a declinat convocările. Atunci Mircea Lucescu era selecţioner al României.
Acum şi Gică Hagi încearcă să îi schimbe decizia. A luat legătura cu familia lui Umit Akdag şi a explicat că dacă alege România va avea şanse mari să facă performanţă cu el selecţioner.
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