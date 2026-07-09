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Beșiktaș a transferat fundaşul pe care Gică Hagi îl vrea la naţionala României!

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 12:03

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Beșiktaș a transferat fundaşul pe care Gică Hagi îl vrea la naţionala României!
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Turcii anunţă că Beșiktaș ar fi ajuns la un acord cu Umit Akdag.

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Mutarea vine la scurt timp după ce şi Galatasaray şi-ar fi manifestat interesul petru român. Nu se ştie încă şi despre ce sumă de transfer este vorba. Alanyaspor a cerut iniţial pentru fotbalist nu mai puţin de 6 milioane de euro.

Gică Hagi îl vrea la naţionala României

Umit Akdag are dublă cetăţenie: română şi turcă. A reprezentat România la echipele de tineret, dar – în speranţa că va fi convocat la naţionala mare a Turciei – a declinat convocările. Atunci Mircea Lucescu era selecţioner al României.

Acum şi Gică Hagi încearcă să îi schimbe decizia. A luat legătura cu familia lui Umit Akdag şi a explicat că dacă alege România va avea şanse mari să facă performanţă cu el selecţioner.

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