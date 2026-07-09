Erling Haaland nu s-a ascuns înainte de Norvegia – Anglia: „Mă voi simți puțin ciudat!”

Atacantul norvegian Erling Haaland, născut în Anglia şi jucător la Manchester City, a recunoscut joi că va fi “cu adevărat special” să înfrunte naţionala “celor trei lei”, sâmbătă, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, la Miami, scrie AFP. Meciul Norvegia – Anglia va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 12 iulie, de la ora 00:00.

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“Este cu adevărat special, pentru că joc în Anglia, m-am născut în Anglia şi voi juca împotriva unor coechipieri, aşa că mă voi simţi puţin ciudat”, a declarat unul dintre cei mai buni atacanţi ai turneului.

Ce a mai spus Erling Haaland înainte de Norvegia – Anglia

După ce a marcat şapte goluri de la începutul Cupei Mondiale, Haaland a declarat că “se bucură mult” de această experienţă. “În primul rând, simplul fapt de a putea juca la Cupa Mondială. Este minunat să fiu aici, să joc pe o scenă importantă alături de prietenii mei”, a afirmat el, părând foarte relaxat în faţa unui grup de jurnalişti, înainte de un antrenament al Norvegiei la baza de pregătire a echipei Inter Miami, notează agerpres.ro.

La patru zile după meciul din optimile de finală împotriva Braziliei (2-1), în care a marcat două goluri, el a revenit asupra acestei partide: “Nu mă aşteptam deloc la asta. M-am bucurat de moment, nici măcar înainte de meciul cu Brazilia nu mă aşteptam la aşa ceva. Sincer, nici mama nu se aştepta să ajungem în sferturile de finală”, a spus el.

“Să jucăm împotriva Braziliei şi să câştigăm a fost ceva nebunesc pentru noi, norvegienii, iar faptul că vom juca apoi cu Anglia în sferturile de finală este incredibil. Dacă vă uitaţi la ce se întâmplă în Norvegia, nu mai e Norvegia obişnuită”, a insistat Haaland.