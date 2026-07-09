Erling Haaland nu s-a ascuns înainte de Norvegia – Anglia: „Mă voi simți puțin ciudat!”

Atacantul norvegian Erling Haaland, născut în Anglia şi jucător la Manchester City, a recunoscut joi că va fi “cu adevărat special” să înfrunte naţionala “celor trei lei”, sâmbătă, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, la Miami, scrie AFP. Meciul Norvegia – Anglia va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 12 iulie, de la ora 00:00.
“Este cu adevărat special, pentru că joc în Anglia, m-am născut în Anglia şi voi juca împotriva unor coechipieri, aşa că mă voi simţi puţin ciudat”, a declarat unul dintre cei mai buni atacanţi ai turneului.
Ce a mai spus Erling Haaland înainte de Norvegia – Anglia
După ce a marcat şapte goluri de la începutul Cupei Mondiale, Haaland a declarat că “se bucură mult” de această experienţă. “În primul rând, simplul fapt de a putea juca la Cupa Mondială. Este minunat să fiu aici, să joc pe o scenă importantă alături de prietenii mei”, a afirmat el, părând foarte relaxat în faţa unui grup de jurnalişti, înainte de un antrenament al Norvegiei la baza de pregătire a echipei Inter Miami, notează agerpres.ro.
La patru zile după meciul din optimile de finală împotriva Braziliei (2-1), în care a marcat două goluri, el a revenit asupra acestei partide: “Nu mă aşteptam deloc la asta. M-am bucurat de moment, nici măcar înainte de meciul cu Brazilia nu mă aşteptam la aşa ceva. Sincer, nici mama nu se aştepta să ajungem în sferturile de finală”, a spus el.
“Să jucăm împotriva Braziliei şi să câştigăm a fost ceva nebunesc pentru noi, norvegienii, iar faptul că vom juca apoi cu Anglia în sferturile de finală este incredibil. Dacă vă uitaţi la ce se întâmplă în Norvegia, nu mai e Norvegia obişnuită”, a insistat Haaland.
Bombă în Anglia: Erling Haaland, la Real Madrid? “Întrebarea nu e dacă, ci când”
Unul dintre cei mai importanţi jurnalişti din Anglia a vorbit despre viitorul lui Erling Haaland, atacantul lui Manchester City care a reuşit să impresioneze la Cupa Mondială, marcând 7 goluri până acum.
Fotbalistul norvegian a bifat o dublă cu Brazilia, în optimi, prin care a adus victoria Norvegiei împotriva Braziliei, 2-1, în optimile de finală, iar acum discuţiile cu privire la şansele sale de a câştiga Balonul de Aur au devenit şi mai încinse.
Viitorul lui Erling Haaland la Manchester City ar putea să aducă un transfer spectaculos, la Real Madrid, crede unul dintre jurnaliştii importanţi ai Angliei. Acesta e părere că atacantul ar putea să ceară să fie lăsat să plece la formaţia iberică, mai ales după ce Pep Guardiola a renunţat la funcţia de antrenor.
“Nu ştiu ce relaţie o să aibă cu Maresca. El a semnat cu Manchester City care era antrenată de Pep Guardiola. În opinia îl văd în viitor la Real Madrid. Acesta e traseul tuturor jucătorilor mari. Chiar dacă a semnat acel contract pe termen lung, eu nu cred că o să conteze. Poate să ceară să fie lăsat să plece. Ce poate să facă Manchester City atunci?
Sigur, au puterea să-l lase să joace la echipa de rezerve. Dar în cele din urmă tot o să plece. Eu cred că dacă merge la şefi şi are un mesaj clar, atunci nu o să fie blocat. Nu e o întrebare despre dacă, ci când o să ajungă la Real Madrid. Există anumite cluburi uriaşe care au o istorie bogată, iar pentru cariera unui fotbalist contează asta”, a spus Simon Jordan pentru Talksport.
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