Autogol de cascadorii râsului în meciul Rapid – Slovan Liberec! Giuleştenii, învinşi de formaţia cehă

Slovan Liberec şi-a dat un autogol de cascadorii râsului în amicalul cu Rapid! În minutul 56 al meciului, Buzek a trimis o minge către portarul Koubek, acesta a greşit complet preluarea, balonul i-a trecut pe sub picior şi a intrat în poartă.
Faza rară a avut loc la scorul de 2-0 pentru Slovan Liberec. Masek a deschis scorul pentru Slovan Liberec în minutul 8. Senegalezul Fallou Faye a majorat avantajul cehilor în minutul 37.
Autogolul de cascadorii râsului poate fi urmărit aici, de la minutul 55
UPDATE: Meciul Rapid – Slovan Liberec s-a încheiat cu scorul de 1-2
Echipele de start:
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Borza, Kramer (căpitan), Paşcanu, Onea – Hromada, Bubanja – Petrila, Sawy, Moruţan – Burmaz Antrenor: Daniel Pancu
Slovan Liberec (3-4-3): Koubek – Kozeluh, Hulka, Mikula – Hodous, Buzek, F. Faye, Afolabi – Dulay, Masek, Kusej Antrenor: Branislav Fodrek
Celelalte rezultate înregistrate de Rapid în cantonamentul din Austria:
Rapid – Dinamo Kiev: 3-1
Rapid- Rapid Viena: 0-0
Rapid – Kosice: 1-1
Lotul Rapidului în cantonamentul din Austria:
PORTARI: Marian Aioani, Bogdan Ungureanu, Alexandru Șimonia
FUNDAȘI: Denis Ciobotariu, Cristian Ignat, Lars Kramer, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu, Robert Sălceanu
MIJLOCAȘI: Vladan Bubanja, Gabriel Gheorghe, Constantin Grameni, Jakub Hromada, Olimpiu Moruțan, Andrei Niculcea, Andrei Șucu, Ange Tape, Cătălin Vulturar
ATACANȚI: Borisav Burmaz, Alexandru Dobre, Omar El Sawy, Drilon Hazrollaj, Timotej Jambor, Mohammed Kamara, Jason Kodor, Claudiu Petrila, Rareș Pop
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