Autogol de cascadorii râsului în meciul Rapid – Slovan Liberec! Giuleştenii, învinşi de formaţia cehă

Autogolul lui Slovan Liberec cu Rapid / captura Rapid TV

Slovan Liberec şi-a dat un autogol de cascadorii râsului în amicalul cu Rapid! În minutul 56 al meciului, Buzek a trimis o minge către portarul Koubek, acesta a greşit complet preluarea, balonul i-a trecut pe sub picior şi a intrat în poartă.

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Faza rară a avut loc la scorul de 2-0 pentru Slovan Liberec. Masek a deschis scorul pentru Slovan Liberec în minutul 8. Senegalezul Fallou Faye a majorat avantajul cehilor în minutul 37.

Autogolul de cascadorii râsului poate fi urmărit aici, de la minutul 55

UPDATE: Meciul Rapid – Slovan Liberec s-a încheiat cu scorul de 1-2

Echipele de start: