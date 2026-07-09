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Autogol de cascadorii râsului în meciul Rapid – Slovan Liberec! Giuleştenii, învinşi de formaţia cehă

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iulie 2026, 20:20

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Autogol de cascadorii râsului în meciul Rapid – Slovan Liberec! Giuleştenii, învinşi de formaţia cehă

Autogolul lui Slovan Liberec cu Rapid / captura Rapid TV

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Slovan Liberec şi-a dat un autogol de cascadorii râsului în amicalul cu Rapid! În minutul 56 al meciului, Buzek a trimis o minge către portarul Koubek, acesta a greşit complet preluarea, balonul i-a trecut pe sub picior şi a intrat în poartă.

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Faza rară a avut loc la scorul de 2-0 pentru Slovan Liberec. Masek a deschis scorul pentru Slovan Liberec în minutul 8. Senegalezul Fallou Faye a majorat avantajul cehilor în minutul 37.

Autogolul de cascadorii râsului poate fi urmărit aici, de la minutul 55

UPDATE: Meciul Rapid – Slovan Liberec s-a încheiat cu scorul de 1-2

Echipele de start:

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Rapid (4-2-3-1): Aioani – Borza, Kramer (căpitan), Paşcanu, Onea – Hromada, Bubanja – Petrila, Sawy, Moruţan – Burmaz Antrenor: Daniel Pancu

Slovan Liberec (3-4-3): Koubek – Kozeluh, Hulka, Mikula – Hodous, Buzek, F. Faye, Afolabi – Dulay, Masek, Kusej Antrenor: Branislav Fodrek

Celelalte rezultate înregistrate de Rapid în cantonamentul din Austria:

Rapid – Dinamo Kiev: 3-1

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Rapid- Rapid Viena: 0-0

Rapid – Kosice: 1-1

Lotul Rapidului în cantonamentul din Austria:

PORTARI: Marian Aioani, Bogdan Ungureanu, Alexandru Șimonia

FUNDAȘI: Denis Ciobotariu, Cristian Ignat, Lars Kramer, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu, Robert Sălceanu

MIJLOCAȘI: Vladan Bubanja, Gabriel Gheorghe, Constantin Grameni, Jakub Hromada, Olimpiu Moruțan, Andrei Niculcea, Andrei Șucu, Ange Tape, Cătălin Vulturar

ATACANȚI: Borisav Burmaz, Alexandru Dobre, Omar El Sawy, Drilon Hazrollaj, Timotej Jambor, Mohammed Kamara, Jason Kodor, Claudiu Petrila, Rareș Pop

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