Christian Eriksen a luat decizia, după ce s-a prăbuşit din nou pe teren. Ce se întâmplă cu danezul

Christian Eriksen (34 de ani) a trecut prin momente teribile la începutul lunii iunie, după ce s-a prăbuşit din nou pe teren, fără să fie atins. Mijlocaşul danez s-a confruntat cu probleme cardiace în timpul meciului amical al naţionalei sale cu Ucraina.
Partida a fost oprită definitiv, după cele întâmplate cu Christian Eriksen. Mijlocaşul s-a mai prăbuşit pe teren şi la EURO 2021, când de asemenea a fost la un pas de moarte. În urma acelui episod cumplit, acestuia i s-a montat un defibrilator.
Christian Eriksen a luat decizia, după ce s-a prăbuşit din nou pe teren
Chiar defibrilatorul montat în urma cu cinci ani i-a salvat viaţa lui Christian Eriksen la amicalul cu Ucraina de luna trecută. Defibrilatorul cardioverter implantabil (ICD) a intervenit pentru a restabili un ritm cardiac normal.
După o lună de la evenimentul nefericit, Christian Eriksen a luat decizia de a reveni pe teren la echipa sa, Wolfsburg. În ciuda avertismentelor primite din partea medicilor, mijlocaşul nu vrea să se retragă şi e gata să-şi continue cariera.
“Christian Eriksen se pregătește să revină la fotbal, în ciuda avertismentelor medicilor potrivit cărora un alt incident cardiac grav este doar o chestiune de timp.
Mijlocașul danez va începe un program individual de reabilitare în Danemarca În ciuda îngrijorărilor medicale, Eriksen este hotărât să-și continue cariera”, au anunţat cei de la dailymail.co.uk.
Christian Eriksen mai are contract pentru un sezon cu Wolfsburg, echipă care a retrogradat din Bundesliga la finalul sezonului trecut.
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