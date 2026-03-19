Andrei Vlad e aproape de transfer! Unde poate ajunge fostul portar de la FCSB

Andrei Vlad (26 de ani) s-a despărţit de Aktobe în perioada de mercato de iarnă şi de atunci îşi caută o nouă echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a ratat transferul în Grecia, cel poreclit în trecut de Gigi Becali “Messi al portarilor” e aproape de a semna cu un club din Polonia.

Andrei Vlad e aproape de transferul în Polonia

Conform digisport.ro, există discuţii avansate goalkeeperul cotat la 400.000 de euro şi Piast, ocupanta locului 13 din Polonia. Rămâne de văzut însă dacă cele două părţi vor ajunge la un acord.

În ultima perioadă, Andrei Vlad a mai fost dorit de Volos (Grecia) şi de Rapid, fără însă ca o mutare să se concretizeze, între cluburi şi portarul cu 32 de goluri încasate în cele 28 de meciuri disputate pentru Aktobe.

Vlad s-a despărţit de Aktobe

“Mulțumim, Andrei! Portarul român Andrei-Daniel Vlad, în vârstă de 26 de ani, a părăsit clubul de fotbal Aktobe în urma unui acord reciproc. La începutul sezonului de anul trecut, a completat lotul alb-roșiilor și a evoluat 28 de meciuri în toate competițiile.