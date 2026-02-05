Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze

Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze

Andrei Nicolae Publicat: 5 februarie 2026, 9:27

Comentarii
Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze

Andrei Vlad, în timpul unui meci al lui Aktobe / Profimedia

Andrei Vlad a fost asociat cu o mutare la Volos, în Grecia, după ce s-a despărțit recent de Aktobe, însă transferul său a picat pe ultima sută de metri. Jurnaliștii greci scriu că formația elenă nu și l-a mai dorit pe fostul goalkeeper de la FCSB din cauza faptului că nu avea ritmul dorit de cei de la club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Vlad a rămas recent liber de contract după ce s-a despărțit de Aktobe, formație unde ajungea în urmă cu un an când pleca gratis de la FCSB. La aproximativ o săptămână distanță după plecarea din Kazahstan, portarul de 26 de ani era dat ca și transferat la Volos, formație aflată pe locul 7 în prima ligă din Grecia.

Andrei Vlad nu i-a convins pe greci

Clubul elen și-ar fi dorit un goalkeeper care să îi aducă un nivel ridicat de concurență titularului Marios Siambanis, iar Andrei Vlad părea să fie alesul. Cu toate acestea, transferul a picat în momentul în care echipa a observat că goalkeeper-ul nu avea nivelul de pregătire dorit de staff, în contextul în care el era deja în Grecia, gata să pună pixul pe contract.

Volos nu va merge mai departe cu transferul lui Andrei Vlad, chiar dacă românul a venit în Grecia. Nu se… potrivește postului de portar!

Ce reiese din tabăra roș-albaștrilor este că portarul nu avea până la urmă nivelul de pregătire dorit. S-a decis că ar fi avut nevoie de mai mult timp decât se aștepta pentru a se pune pe picioare, rezultând astfel în picarea transferului.

Reclamă
Reclamă

Dacă răsturnarea de situație nu va fi răsturnată, jucătorul de 26 de ani se va orienta în altă parte pentru următoarea etapă din carieră. În același timp, Volos a intrat din nou pe piață pentru un portar“, au relatat cei de la sportal.gr.

Explicația grecilor e una plauzibilă, ținând cont că Andrei Vlad nu a mai jucat într-un meci oficial de pe data de 19 octombrie 2025, când Aktobe era învinsă de Astana cu 5-3 în penultima etapă. Spre deosebire de majoritatea campionatelor din Europa, cel din Asia se desfășoară pe parcursul anului calendaristic, motiv pentru care jucătorii de acolo nu au meciuri în picioare la momentul actual.

Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complexŢeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Observator
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Sora lui Gigi Becali, lovitură de milioane de euro în afaceri! În ce proiect a decis să investească
Fanatik.ro
Sora lui Gigi Becali, lovitură de milioane de euro în afaceri! În ce proiect a decis să investească
11:13
“Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania
10:56
“E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu!
10:09
“Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei
9:42
Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final
9:04
Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale
9:00
5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 2 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 3 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! 6 BREAKING NEWSLiber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!