Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze - Antena Sport

Andrei Vlad a fost asociat cu o mutare la Volos, în Grecia, după ce s-a despărțit recent de Aktobe, însă transferul său a picat pe ultima sută de metri. Jurnaliștii greci scriu că formația elenă nu și l-a mai dorit pe fostul goalkeeper de la FCSB din cauza faptului că nu avea ritmul dorit de cei de la club.

Andrei Vlad a rămas recent liber de contract după ce s-a despărțit de Aktobe, formație unde ajungea în urmă cu un an când pleca gratis de la FCSB. La aproximativ o săptămână distanță după plecarea din Kazahstan, portarul de 26 de ani era dat ca și transferat la Volos, formație aflată pe locul 7 în prima ligă din Grecia.

Andrei Vlad nu i-a convins pe greci

Clubul elen și-ar fi dorit un goalkeeper care să îi aducă un nivel ridicat de concurență titularului Marios Siambanis, iar Andrei Vlad părea să fie alesul. Cu toate acestea, transferul a picat în momentul în care echipa a observat că goalkeeper-ul nu avea nivelul de pregătire dorit de staff, în contextul în care el era deja în Grecia, gata să pună pixul pe contract.

“Volos nu va merge mai departe cu transferul lui Andrei Vlad, chiar dacă românul a venit în Grecia. Nu se… potrivește postului de portar!

Ce reiese din tabăra roș-albaștrilor este că portarul nu avea până la urmă nivelul de pregătire dorit. S-a decis că ar fi avut nevoie de mai mult timp decât se aștepta pentru a se pune pe picioare, rezultând astfel în picarea transferului.