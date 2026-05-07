Buffalo Sabres, victorie cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!

Buffalo Sabres a învins pe propriul patinoar, cu scorul de 4-2, formaţia Montreal Canadiens, miercuri seara, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL).

Sabres a debutat astfel cu o victorie victorie în această serie, contând pentru semifinalele Conferinţei de Est a NHL.

Josh Doan şi Ryan McLeod au reuşit câte un gol şi un assist pentru echipa gazdă, în timp ce portarul Alex Lyon a avut 26 de intervenţii.

Cele două echipe se vor înfrunta din nou vineri pe gheaţa de la KeyBank Center din Buffalo.

Tot miercuri, Anaheim Ducks s-a impus în deplasare, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Vegas Golden Knights, restabilind astfel egalitatea în acest duel din semifinalele Conferinţei de Vest (1-1). În primul meci dintre cele două formaţii, Golden Knights reuşise să câştige cu acelaşi scor.