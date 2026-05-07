Buffalo Sabres a învins pe propriul patinoar, cu scorul de 4-2, formaţia Montreal Canadiens, miercuri seara, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL).
Sabres a debutat astfel cu o victorie victorie în această serie, contând pentru semifinalele Conferinţei de Est a NHL.
Buffalo Sabres, victorie cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!
Josh Doan şi Ryan McLeod au reuşit câte un gol şi un assist pentru echipa gazdă, în timp ce portarul Alex Lyon a avut 26 de intervenţii.
Cele două echipe se vor înfrunta din nou vineri pe gheaţa de la KeyBank Center din Buffalo.
Tot miercuri, Anaheim Ducks s-a impus în deplasare, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Vegas Golden Knights, restabilind astfel egalitatea în acest duel din semifinalele Conferinţei de Vest (1-1). În primul meci dintre cele două formaţii, Golden Knights reuşise să câştige cu acelaşi scor.
Următoarele două partide din această serie vor avea loc la Anaheim, vineri şi duminică.
Prima echipă care obţine patru victorii se califică în faza următoare a play-off-ului.
Hocheiul din play-off-ul Cupei Stanley continuă în AntenaPLAY. Primul este la noapte, între Philadelphia Flyers şi Carolina Hurricanes, care se întâlnesc în meciul 3 al seriei.
Programul meciurilor din NHL transmise LIVE în AntenaPLAY
- Vineri: Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes (03:00)
- Sâmbătă: Buffalo Sabres – Montreal Canadiens (02:00)
- Duminică: Minnesota Wild – Colorado Avalanche (04:00)
- Luni: Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights (04:30)
