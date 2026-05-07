Home | NHL | Buffalo Sabres, victorie cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!

Buffalo Sabres, victorie cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 16:02

Comentarii
Buffalo Sabres, victorie cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!

Buffalo Sabres / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Buffalo Sabres a învins pe propriul patinoar, cu scorul de 4-2, formaţia Montreal Canadiens, miercuri seara, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabres a debutat astfel cu o victorie victorie în această serie, contând pentru semifinalele Conferinţei de Est a NHL.

Buffalo Sabres, victorie cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!

Josh Doan şi Ryan McLeod au reuşit câte un gol şi un assist pentru echipa gazdă, în timp ce portarul Alex Lyon a avut 26 de intervenţii.

Cele două echipe se vor înfrunta din nou vineri pe gheaţa de la KeyBank Center din Buffalo.

Tot miercuri, Anaheim Ducks s-a impus în deplasare, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Vegas Golden Knights, restabilind astfel egalitatea în acest duel din semifinalele Conferinţei de Vest (1-1). În primul meci dintre cele două formaţii, Golden Knights reuşise să câştige cu acelaşi scor.

Reclamă
Reclamă

Următoarele două partide din această serie vor avea loc la Anaheim, vineri şi duminică.

Prima echipă care obţine patru victorii se califică în faza următoare a play-off-ului.

Hocheiul din play-off-ul Cupei Stanley continuă în AntenaPLAY. Primul este la noapte, între Philadelphia Flyers şi Carolina Hurricanes, care se întâlnesc în meciul 3 al seriei.

Calcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritarCalcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritar
Reclamă

Programul meciurilor din NHL transmise LIVE în AntenaPLAY

  • Vineri: Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes (03:00)
  • Sâmbătă: Buffalo Sabres – Montreal Canadiens (02:00)
  • Duminică: Minnesota Wild – Colorado Avalanche (04:00)
  • Luni: Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights (04:30)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Observator
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
Fanatik.ro
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
18:00

Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului
17:58

Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
17:43

Fotbalistul lui Real Madrid, gata să ia o decizie radicală! Ia în calcul retragerea la vârsta de 30 de ani
17:37

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 mai
17:17

Crystal Palace – Șahtior și Strasbourg – Rayo LIVE TEXT (22:00). Andrei Rațiu, la un pas de prima finală europeană
17:09

Momentul în care Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie! Ce s-a întâmplat astăzi la antrenament
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB