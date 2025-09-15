Angel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner - Antena Sport

Angel Di Maria ne-a arătat încă o dată că clasa este permanentă. Ajuns la 37 de ani, fostul jucător de la Real Madrid, Juventus, Manchester United sau PSG a marcat un gol senzaţional, direct din corner.

Revenit la începutul lunii iulie la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, Rosario Central, starul cotat acum la doar două milioane de euro a marcat deja 8 goluri în primele lui 11 meciuri disputate în toate competiţiile.

ÁNGEL DI MARÍA OLÍMPICO GOAL AGAINST BOCA JUNIORS 🤯🤯

Angel Di Maria, gol direct din corner

Ultimul a fost o adevărată capodoperă: în minutul 24 al meciului Rosario Central – Boca Juniors, campionul mondial din 2022 l-a învins pe portarul Brey, cu o execuţie direct din corner.

Pentru Di Maria, acesta a fost al 201-lea gol al carierei. De asemenea, Angel şi-a trecut în cont şi nu mai puţin de 278 de pase decisive.