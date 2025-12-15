Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off! - Antena Sport

Închide meniul
Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 decembrie 2025, 20:26

Jucătorii FCSB-ului se bucură după un gol cu Feyenoord / Sport Pictures

FCSB are 4 portari în lotul pentru meciul cu Unirea Slobozia, foarte important pentru campioană în lupta pentru play-off. Înaintea partidei cu Unirea Slobozia, FCSB e pe locul 10 în Liga 1, cu 25 de puncte. Campioana e la 5 lungimi de Oţelul, care ocupă ultimul loc ce duce în play-off.

Ştefan Târnovanu (25 de ani) va apăra poarta campioanei în meciul cu Unirea Slobozia. Lukas Zima (31 de ani), Mihai Udrea (24 de ani) şi Matei Popa (18 ani) sunt portarii care se află pe banca de rezerve a FCSB-ului la partida cu formaţia pregătită de Andrei Prepeliţă. Matei Popa e fiul antrenorului cu portarii al campioanei, Marius Popa.

FCSB, cu 3 portari pe banca de rezerve la meciul cu Unirea Slobozia!

FCSB are numeroase probleme de lot. Ngezana, Kiki şi Baba Alhassan au fost selecţionaţi în loturile naţionalelor lor pentru Cupa Africii. Mihai Popescu şi Joyskim Dawa sunt indisponibili în urma unor accidentări grave. Bîrligea, Alibec şi Miculescu sunt şi ei accidentaţi. FCSB se confruntă şi cu o altă problemă. Radunovic, Lixandru şi Graovac au fiecare 3 cartonaşe galbene şi, în cazul în care unul din ei va lua galben cu Unirea Slobozia, nu va juca în derby-ul cu Rapid.

Echipele de start la meciul Unirea Slobozia – FCSB:

Unirea Slobozia: R. Popa – Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Coadă, Hamdiji, V. Pop – Deaconu, Espinosa, Papeau

Rezerve: Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund

FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – D. Olaru, A. Șut – Cisotti, F. Tănase, M. Toma – Thiam

Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, A. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian

