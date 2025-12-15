Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..". Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj

“Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 20:25

Comentarii
Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar... Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj

Cosmin Contra, prezent la un meci al României / Sport Pictures

Cosmin Contra a vorbit în cadrul unei intervenții la TV despre naționala României și despre șansele ei de a se califica la Cupa Mondială. Fostul selecționer al “tricolorilor” s-a arătat încrezător și a spus care sunt atuurile echipei antrenate de Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe data de 26 martie. Meciul pe care “tricolorii” îl vor disputa pe stadionul lui Beșiktaș se anunță unul extrem de dificil, ținând cont că Vincenzo Montella are în lot superstaruri precum Calhanoglu, Guler sau Yildiz.

Ce a spus Cosmin Contra despre șansele României la baraj

Cu patru luni înainte de partida din play-off-ul european pentru World Cup 2026, Cosmin Contra a vorbit despre ce o așteaptă pe România și a avut un discurs optimist. Fostul selecționer crede că experiența lui Mircea Lucescu și forța grupului pot fi decisive pentru națională în vederea obținerii calificării.

Sper să ajungem la Mondial, ar fi extraordinar. Trebuie să avem încredere și sperăm că ei vor fi capabili să joace aceste două meciuri și să ne calificăm. Au un antrenor care știe să găsească soluțiile ca echipa să aibă șanse.

Am mare încredere în această generație. Aceste două baraje trebuie să le abordăm diferit, cu maturitate și să ne calificăm, chiar dacă Turcia are o echipă extraordinară, cu jucătorii care evoluează la cel mai înalt nivel. Noi n-avem jucători ca Guler sau Yildiz, dar avem grup puternic“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Dacă va trece de Turcia, România va înfrunta învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo în finala barajului. În caz de calificare la turneul final, “tricolorii” vor face parte din Grupa D, unde au fost repartizate Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Programul României la Cupa Mondială, în caz de calificare

  • Australia – România (13 iunie, 07:00, Vancouver)
  • România – Paraguay (19 iunie, 07:00, San Francisco)
  • România – SUA (26 iunie, 05:00, Los Angeles)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Observator
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
20:10
VIDEOFC Porto – Estrela Amadora, 22:45, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu liderul din Liga Portugal
19:56
VIDEO & FOTOFabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit
19:24
Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off. Echipele de start
19:23
Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul
19:21
Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea”
18:49
VIDEOCosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”