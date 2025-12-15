"Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..". Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj - Antena Sport

Cosmin Contra a vorbit în cadrul unei intervenții la TV despre naționala României și despre șansele ei de a se califica la Cupa Mondială. Fostul selecționer al “tricolorilor” s-a arătat încrezător și a spus care sunt atuurile echipei antrenate de Mircea Lucescu.

România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe data de 26 martie. Meciul pe care “tricolorii” îl vor disputa pe stadionul lui Beșiktaș se anunță unul extrem de dificil, ținând cont că Vincenzo Montella are în lot superstaruri precum Calhanoglu, Guler sau Yildiz.

Ce a spus Cosmin Contra despre șansele României la baraj

Cu patru luni înainte de partida din play-off-ul european pentru World Cup 2026, Cosmin Contra a vorbit despre ce o așteaptă pe România și a avut un discurs optimist. Fostul selecționer crede că experiența lui Mircea Lucescu și forța grupului pot fi decisive pentru națională în vederea obținerii calificării.

“Sper să ajungem la Mondial, ar fi extraordinar. Trebuie să avem încredere și sperăm că ei vor fi capabili să joace aceste două meciuri și să ne calificăm. Au un antrenor care știe să găsească soluțiile ca echipa să aibă șanse.

Am mare încredere în această generație. Aceste două baraje trebuie să le abordăm diferit, cu maturitate și să ne calificăm, chiar dacă Turcia are o echipă extraordinară, cu jucătorii care evoluează la cel mai înalt nivel. Noi n-avem jucători ca Guler sau Yildiz, dar avem grup puternic“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.