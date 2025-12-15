Tavi Popescu e OUT! Gigi Becali l-a exclus din lot la meciul cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Octavian Popescu nu s-a aflat în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia. Decizia care ar fi fost luată de Gigi Becali vine după o serie de declarații făcute de patron și de Mihai Stoica, prin care îl atenționau pe cel care era considerat în trecut o “perlă” roș-albaștrilor.

Înainte de meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB din etapa cu numărul 20 din Liga 1, se știa faptul că roș-albaștrii au probleme de lot mari provocate atât de accidentări, cât și de convocarea anumitor jucători la Cupa Africii pe Națiuni. Tavi Popescu era unul dintre fotbaliștii care nu avea vreo situație care să reprezinte un impediment, însă Gigi Becali a luat o decizie radicală în privința sa.

Tavi Popescu, OUT pentru Unirea Slobozia – FCSB

Potrivit surselor gsp.ro, patronul roș-albaștrilor a fost cel care a luat decizia de a-l exclude din lot pe mijlocaș înainte de penultimul meci din acest an. Ce a făcut Becali contrazice declarația pe care a acordat-o chiar în ziua meciului, când a dezvăluit că i-a lăsat pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii să facă ei echipa.

Exclus dintr-un lot în care au fost incluși nu mai puțin de patru portari, Tavi Popescu a avut prestații modeste în acest sezon, iar în ultima perioadă și-a atras critici și avertismente din partea conducerii echipei. Mihai Stoica spunea despre el următoarele: “Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe drumul corect, poate să ajungă fotbalist, să-și facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui“.

După meciul încheiat la egalitate cu Dinamo, în care Tavi Popescu a intrat la pauză, Gigi Becali dezvăluia că a vrut să îl înlocuiască pe final: “Cum, mă, să pierzi toate mingile? Am vrut să-l schimb în minutul 75, m-am gândit că poate câștigăm. Am vorbit cu MM și mi-a zis: «Băi Gigi, ce să mai, nici n-au cu cine… Îl nenorocești pe ăsta»“.