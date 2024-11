Anghel Iordănescu a tranşat "războiul" dintre FCSB şi Steaua: "Mircea Lucescu a făcut o greşeală!" - Antena Sport

Anghel Iordănescu a vorbit despre scandalul dintre Mircea Lucescu şi oficialii clubului Steaua. Fostul selecţioner al României şi antrenor al roş-albaştrilor l-a arătat cu degetul pe „Il Luce”, cel care a făcut declaraţii care au făcut „valuri”.

Mircea Lucescu a afirmat că FCSB este „adevărata Steaua” şi a fost ameninţat cu Tribunalul de şefii clubului din Liga 2. Anghel Iordănescu nu îi dă dreptate selecţionerului şi şi-a anunţat verdictul în „războiul” dintre FCSB şi Steaua.

Anghel Iordănescu a tranşat „războiul” dintre FCSB şi Steaua

Iordănescu merge pe mâna echipei din Ghencea şi a amintit de decizia instanţei. Este sigur că Mircea Lucescu a greşit.

”Eu cred că m-am pronunțat și nu aș vrea să intru în polemică nici cu Mircea Lucescu, nici cu Gigi Becali, nici cu suporterii FCSB-ului. Pentru mine Steaua e Steaua, pentru mine e Steaua pe care o cunosc și am ajuns la 10 ani. Steaua este cea pe care a declarat-o justiția, iar FCSB e FCSB. Steaua este cea care joacă pe Ghencea, iar FCSB este echipa domnului Becali.

Eu nu am fost la acea adunare a acționarilor când s-a decis și s-a hotărât. Nu am semnat și nu am fost acolo și nici nu cunosc.