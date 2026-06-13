Anunţ de ultim moment despre viitorul lui Mirel Rădoi: “Va veni săptămâna viitoare”

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Mirel Rădoi a ajuns în luna aprilie la Gaziantep, dar zvonurile îl lădeau ca şi plecat de la echipa din Turcia, după un final de sezon în care Rădoi a avut patru eşecuri în cele patru meciuri disputate în SuperLig.

Totuşi, unul dintre jurnaliştii apropriaţi de club susţine că Rădoi va fi cu siguranţă prezent la reunirea lotului, ce va avea loc pe 7 iulie. Astfel, Mirel va începe noul sezon pe 14 august.

Anunţ de ultim moment despre viitorul lui Mirel Rădoi

“Rădoi este antrenorul lui Gaziantep în momentul de față. Echipa se reunește pe 7 iulie. Există un congres pe 26 iunie, iar președintele își va continua funcția.

Nu se pune problema unei despărțiri de Rădoi în acest moment. Va veni în Turcia săptămâna viitoare pentru o scurtă întâlnire și apoi se va întoarce în țara sa pentru vacanță. Nu este nicio problemă“, a spus jurnalistul Ali Budak, citat de digisport.ro.