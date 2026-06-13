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Anunţ de ultim moment despre viitorul lui Mirel Rădoi: “Va veni săptămâna viitoare”

Dan Roșu Publicat: 13 iunie 2026, 13:36

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Anunţ de ultim moment despre viitorul lui Mirel Rădoi: Va veni săptămâna viitoare

Mirel Rădoi - Sport Pictures

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Mirel Rădoi a ajuns în luna aprilie la Gaziantep, dar zvonurile îl lădeau ca şi plecat de la echipa din Turcia, după un final de sezon în care Rădoi a avut patru eşecuri în cele patru meciuri disputate în SuperLig.

Totuşi, unul dintre jurnaliştii apropriaţi de club susţine că Rădoi va fi cu siguranţă prezent la reunirea lotului, ce va avea loc pe 7 iulie. Astfel, Mirel va începe noul sezon pe 14 august.

Anunţ de ultim moment despre viitorul lui Mirel Rădoi

Rădoi este antrenorul lui Gaziantep în momentul de față. Echipa se reunește pe 7 iulie. Există un congres pe 26 iunie, iar președintele își va continua funcția.

Nu se pune problema unei despărțiri de Rădoi în acest moment. Va veni în Turcia săptămâna viitoare pentru o scurtă întâlnire și apoi se va întoarce în țara sa pentru vacanță. Nu este nicio problemă“, a spus jurnalistul Ali Budak, citat de digisport.ro.

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Atacant pentru Mirel Rădoi la Gaziantep

Gaziantep este aproape rezolve primele două transferuri în această vară. Presa din Turcia scrie echipa lui Mirel Rădoi este una dintre cele mai active în mercato în această vară.

Primul care va semna este atacantul de 25 de ani, Fuat Bavuk, cel care a făcut astăzi vizita medicală.

Bavuk a jucat ultima dată la Elazigspor și a marcat 22 de goluri în 18 partide în ultimul sezon, în liga secundă din Turcia. El urmează semneze după ce controlul medical va fi bifat. Fuat Bavuk este evaluat la 200.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt și va ajunge la Gaziantep liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Elazigspor.

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Un alt transfer pe care îl face Gaziantep este cel al fundașului lateral, Sabahattin Destici. La fel ca în cazul lui Bavuk, și acestuia i se termină contractul cu Van Spor FK în această vară. Evaluat la 275.000 de euro, el a jucat 27 de partide în ultimul sezon și a reușit 3 assist-uri.

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