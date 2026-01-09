Anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Ce se întâmplă cu transferul la Dinamo - Antena Sport

Ucrainenii au făcut un anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Aceştia au dezvăluit că atacantul de 23 de ani e tot mai aproape de o despărţit de formaţia din capitala Ucrainei.

Dinamo şi-a manifestat deja interesul pentru Vladislav Blănuţă. Zeljko Kopic este în căutarea unui atacant, înainte ca Liga 1 să se reia, la finalul săptămânii viitoare.

Anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev

Conform presei din Ucraina, Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, a decis să renunţe la Vladislav Blănuţă. Totuşi, ucrainenii nu sunt de acord cu un împrumut al atacantului, ei dorind să-l cedeze definitiv pe acesta, în actuala perioadă de mercato.

“Conducerea lui Dinamo Kiev a decis să scape de Vladislav Blănuță, atacantul din România. Clubul din Kiev nu este pe deplin mulțumit de împrumut şi își dorește un transfer permanent”, au anunţat cei de la sports.ua.

Dinamo îşi dorea să-l împrumute pe Vladislav Blănuţă până la finalul sezonului, urmând să ia decizia, privind un transfer definitiv, la finalul sezonului. “Câinii” s-ar vedea nevoiţi să achite o sumă mai mare de bani în schimbul atacantului, dacă Dinamo Kiev va dori să-l cedeze definitiv în această iarnă.