Anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Ce se întâmplă cu transferul la Dinamo - Antena Sport

Anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Ce se întâmplă cu transferul la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 12:12

Vladislav Blănuță, la Dinamo Kiev / Facebook FC Dynamo Kyiv

Ucrainenii au făcut un anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Aceştia au dezvăluit că atacantul de 23 de ani e tot mai aproape de o despărţit de formaţia din capitala Ucrainei.

Dinamo şi-a manifestat deja interesul pentru Vladislav Blănuţă. Zeljko Kopic este în căutarea unui atacant, înainte ca Liga 1 să se reia, la finalul săptămânii viitoare.

Anunţ despre viitorul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev

Conform presei din Ucraina, Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, a decis să renunţe la Vladislav Blănuţă. Totuşi, ucrainenii nu sunt de acord cu un împrumut al atacantului, ei dorind să-l cedeze definitiv pe acesta, în actuala perioadă de mercato.

“Conducerea lui Dinamo Kiev a decis să scape de Vladislav Blănuță, atacantul din România. Clubul din Kiev nu este pe deplin mulțumit de împrumut şi își dorește un transfer permanent”, au anunţat cei de la sports.ua.

Dinamo îşi dorea să-l împrumute pe Vladislav Blănuţă până la finalul sezonului, urmând să ia decizia, privind un transfer definitiv, la finalul sezonului. “Câinii” s-ar vedea nevoiţi să achite o sumă mai mare de bani în schimbul atacantului, dacă Dinamo Kiev va dori să-l cedeze definitiv în această iarnă.

O altă problemă privind transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo este reprezentată de faptul că pentru a evolua în Liga 1, atacantul ar avea nevoie de o derogare din partea FIFA. Blănuţă a bifat deja prezenţe pentru două echipe în acest sezon, FCU Craiova şi Dinamo Kiev, astfel că are nevoie de permisiune din partea forului internaţional pentru a evolua pentru o a treia formaţie.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Vladislav Blănuţă

Întrebat dacă fostul internațional de tineret încă este o variantă pentru club, Andrei Nicolescu a răspuns afirmativ, oferind și detalii legate de cum ar arăta înțelegerea dintre cele două cluburi. Oficialul a declarat că Blănuță ar fi inițial împrumutat până la finalul sezonului de către “câini”, astfel încât până în vară să se ia o decizie definitivă.

“(n.r. Blănuţa e o variantă?) Da. Acolo lucrurile sunt dublate de situaţia că a jucat deja la două echipe în acest sezon. Dacă întrebăm, răspunsul va fi probabil același ca la celelalte autorități române: «așteptați». În momentul în care am avea un acord de principiu, ar fi mai uşor să găsim o soluţie pentru ca el să poată juca.

(n.r. Dacă Dinamo ar face paşi pentru Blănuţă) Acolo sunt mai mulţi bani (n.r. pentru transfer) şi ne-am dori un împrumut pe această perioadă, plus încă un an, că e foarte greu, în aceste patru luni rămase, să iei o decizie“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

